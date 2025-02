¿Teletrabajas a menudo? Este es el riesgo para tu salud que pasas por alto y que puede hacer que te cojas la baja

Cinco años después de la pandemia, más de tres millones de personas teletrabajan en España, lo que supone un 7% de la población del total de ocupados. Además, casi duplica la cifra de los que trabajaban en remoto antes del covid.

Sin embargo, son menos de la mitad que los años en los que el teletrabajo alcanzó su pico máximo, que fue después de la pandemia. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué estamos dejando de trabajar en remoto?

El experto comienza explicando que él tiene un "modelo híbrido", que es la "tendencia" que más se está viendo actualmente: "Yo creo que estamos en un momento contradictorio en el que las empresas estamos pidiendo cada vez más presencia.

Yo no creo que todavía sea al 100% en aquellos puestos en los que se puede teletrabajar, siempre se entiende. Pero sí es cada vez más alta la exigencia de presencia. Y, por otro lado, tenemos bastantes empleados que prefieren o quieren un modelo más flexible de teletrabajo".

La evolución del teletrabajo

Respecto al futuro del teletrabajo, Torres explica que "lo que nos gustaría, tanto a empresas como a trabajadores, es que la propia legislación o la regulación laboral nos permitiera ser más flexibles en este sentido, pero no lo es. Entonces, ahí tenemos que encontrar situaciones en las que tenemos que regular la situación de teletrabajo.

Y dentro de esta regulación, la tendencia es a que los días en los que las personas que pueden teletrabajar, que repito que no son muchas, en comparación hay un montón de posiciones y de puestos de trabajo que requieren presencia, pero las que se puede, la tendencia es también a la baja.

Es decir, cada vez se permite teletrabajar menos días, uno o dos días a la semana, y cada vez vamos a un modelo, que no sé si será en el 2026 o será más adelante, en el que volveremos no exactamente a la situación previa a la pandemia, pero sí a un modelo híbrido en el que habrá cierta flexibilidad y no tanta como la que hay ahora mismo".

El compromiso de los trabajadores

En cuanto al compromiso de los trabajadores cuando tienen opción de trabajar en remoto, apunta que "aquellos modelos en los que el empleado se siente más cómodo generan, evidentemente, mayor compromiso del empleado con la empresa y generan igualmente mayores productividades. Pero no siempre es así.

Hay también posiciones, sobre todo en el ámbito tecnológico, lo que son programadores, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con tecnología y con el tratamiento digital, donde la demanda de teletrabajo es muy alta, la fidelidad no es muy alta, hay muchísima rotación y cambios de compañía porque hay demanda de estos trabajadores y este colectivo sí que es un colectivo que se está diferenciando porque consigue mayores niveles de flexibilidad que otros colectivos".

Por último, el experto ha explicado los riesgos del teletrabajo permanente, ya que trabajar desde casa no siempre resulta tan idílico como puede parecer: "El ser humano es un ser social y necesitamos tener contactos y tener relación con otras personas. Y en este sentido, el trabajo siempre ha sido un ambiente y un espacio de relación social aparte de desarrollo profesional. Yo creo que esa parte es importante.

Y yo hay una cosa que vinculo, que es el incremento que estamos teniendo en bajas por salud mental a los periodos de teletrabajo. Conozco compañías que han estado dos años enteras teletrabajando, todos sus empleados, y los índices de deterioro de la salud mental han sido inversamente proporcionales. Al final, esa sensación de estar solo genera muchísimos más problemas de salud mental".

Por tanto, esta es su conclusión: "Yo creo que esos modelos ídolos que son capaces de combinar la parte de teletrabajar con la parte de trabajo presencial, la parte de relación social con tu parte más individual, creo que son los modelos ideales en determinadas compañías, para poder sacar el máximo rendimiento a los empleados y que ellos sean lo más productivos posible dentro de un entorno de mayor satisfacción personal".