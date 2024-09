La psicóloga García Moreno explica por qué no deberías conformarte en tu puesto de trabajo: ojo a tu salud mental

Si hay algo en lo que muchos estamos de acuerdo es en la cada vez más feroz competencia que hay en el mundo laboral. No son pocas las ocasiones en las que se quita tiempo a la vida personal para dedicarlo a lo profesional, con el fin de destacar sobre el resto. Pero ahora la ambición silenciosa, gana terreno, pero, ¿Qué es la ambición silenciosa?

Se está popularizando entre los más jóvenes, y consiste en priorizar el bienestar propio frente a largas jornadas laborales. El sueldo o la posición en la empresa no son una prioridad, solo buscan un trabajo con el que cumplir a cambio de un salario que les de para vivir. Su objetivo es disfrutar del tiempo libre y no quieren saber nada del trabajo cuando no estén estrictamente en su jornada laboral. Dicen priorizar su salud mental.

¿Por qué este cambio de mentalidad?

La neuropsicóloga de La Linterna, Aurora García Moreno afirma que las nuevas generaciones son más resilientes y flexibles, ser saben adaptar mejor a las nuevas situaciones y son más diversas. Esto se debe a que ponen por delante el pasarlo bien, porque se sienten mejor, que viviendo para trabajar y tener dinero. Además, esta libertad que tienen los jóvenes hoy en día para expresarse, ayuda mucho a los profesionales de la salud mental a poder detectar posibles problemas del futuro.

Esta separación de la vida personal de la laboral sí contribuye a que tengamos una mejor salud mental, eso sí, siempre que haya un equilibrio entre la vida personal y las obligaciones laborales. Así se reduce el riesgo de estar “quemado” por el trabajo.

No obstante, la falta de ambiciones, o el ser conformista, también tiene aspectos negativos como poder sentirnos estancados profesionalmente, algo que afecta a la autoestima, y que al mantenernos siempre en la zona de confort, podamos despreciar oportunidades de crecimiento. Se pueden crear conflictos que afecten al ambiente laboral.

Las diferencias entre generaciones

Las nuevas generaciones buscan que todo lo que hacen tenga un propósito o un significado y que no solo quede en un mero puesto. Se puede ver en ocasiones como falta de ambición el no querer ascender en el trabajo, pero a veces se prefiere un crecimiento interno. El teletrabajo, algo que se puso de moda con la pandemia, es una buena herramienta que permite la conciliación familiar. Además, son conscientes del estrés de generaciones pasadas, y los jóvenes no quieren sufrirlo.

Alamy Stock Photo Entrevista de trabajo

Aspectos como la flexibilidad o el teletrabajo, también son analizados y tenidos en cuenta por las empresas para favorecer la actitud del empleado, ya que al mejorar su conciliación familiar y hacerle el entorno profesional más cómodo, trabajará mejor. Un trabajador motivado es un trabajador eficiente y que trabaja mejor.