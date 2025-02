El TC acelera para resolver los recursos contra la amnistía: "Conde-Pumpido ya ha pisado el acelerador"

Aceleración en el Tribunal Constitucional para resolver los recursos contra la amnistía porque la condición de Puigdemont es ser amnistiado para desbloquear cualquier acuerdo con el Gobierno, es la clave que analiza este miércoles José Antonio Zarzalejos en el Sexto Sentido.

"Esa condición, ser amnistiado lo antes posible, y la delegación total de las competencias en inmigración son las dos condiciones que, sí o sí, impone Puigdemont a Sánchez para reabrir las negociaciones.

Si no las cumple, sus siete diputados en el Congreso votarán, bien el próximo día 25, bien el 11 de marzo, a favor de que se someta a una cuestión de confianza, con lo cual, Sánchez recibiría el correctivo de comprobar cómo no tiene la confianza de la Cámara.

Naturalmente, Cándido Conde Pumpido ha pisado el acelerador atendiendo a la petición del Gobierno y calcula que en verano podría tener ya una resolución sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y resueltos los recursos de amparo interpuestos por aquellos que siguen inhabilitados por su condena por el delito de malversación.

el TC va a avalar la constitucionalidad de la amnistía

Lo que garantizaría que el TC va a avalar la constitucionalidad de la amnistía: "Sería sorprendente lo contrario. Los siete magistrados progresistas han apartado del debate a José María Macias, elegido magistrado a propuesta del PP en el Senado, al que correspondía la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía.

Su recusación la reclamó nada menos que la fiscalía y la abogacía del Estado, de lo que no hay precedente. Aterraba en el Gobierno que Macías pudiera ser el ponente de la sentencia. Conde Pumpido le ha entregado el encargo a la inefable Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC que también lo fue de los estimados parcialmente recursos de amparo de Chaves y Griñán contra su condena por el fraude los ERES.

Ya puedes imaginar en qué sentido va a orientar esta magistrada su ponencia. Dato: Montalbán fue condecorada en 2012 por el presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Y recusada en ambos asuntos, pero, claro está, no se aceptó su apartamiento. Ahora trabaja con un grupo de seis letrados del TC para acelerar la propuesta de sentencia y, de inmediato, convocar el pleno y resolver".

revocar sentencias con recursos de amparo

El Supremo ha advertido que a través de los recursos de amparo no se puede, sistemáticamente, revocar sus sentencias y resoluciones porque también los magistrados del Constitucional podrían incurrir en prevaricación por excederse en sus competencias:

"En dos autos, la Sala Segunda del TS, lo advierte. Como escribía ayer en EC el catedrático de procesal, Nicolás González-Cuellar, estas resoluciones son un aviso a navegantes. Conde Pumpido no es inviolable, pero él parece creer que lo es. Dispone, manda, altera; es el magistrado más arbitrario de cuantos hayamos podido conocer en democracia.

En esa arbitrariedad puede cometer muchos errores porque son también muchos los recursos contra la amnistía y varias las cuestiones de inconstitucionalidad y está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El asunto está enmarañado, lo que agobia al Gobierno porque no ve horizonte a la amnistía de Puigdemont y de Junqueras y se ha entregado a las maquinaciones de Conde Pumpido para que tire “palante”. El ex fiscal general del Estado no se para en barras".