SOS Desaparecidos: "Es muy grave, cada vez desaparecen más menores de entre 13 y 17 años"

¿Cuántos desaparecidos hay a día de hoy, 26 de enero, en España? Los datos de desapariciones, lejos de ir disminuyendo, cada año van a más como ha confirmado en “Herrera en COPE”, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, “van a ser datos malos, van a ser al alza y en un número grande, según el Ministerio del Interior cerramos 2020 con casi 4.600 desaparecidosy nosotros estimamos que el 2021 se cerró entorno a los 5.500- 5.800 desaparecidos. Las denuncias lo mismo, las denuncias fueron 25.000 en 2020 y suponemos que vamos a pasar de las 30.000".





Es muy llamativo el tema de menores, subraya Joaquín Amills "hasta hace unos años los menores que desaparecían eran fugas en torno al 90% con edades muy cercanas a los 18 años, pasamos después a los 15- 16 años y ahora llevamos meses que estamos con menores en torno a los 13, 14 años y, sinceramente, se está mirando hacia otro lado, presumimos de una Ley del Menor y lo que estamos haciendo es que hacer de los menores insumisos que se van cuatro o cinco días de casa por un berrinche, por no querer ir al colegio, porque se les ha regañado, porque se les marca un horario. Estamos incrementando y favoreciendo la insumisión de los menores, es un tema muy grave".

En 2020, "el 60% de las denuncias eran desapariciones de menores, y si hablamos de los desaparecidos al finalizar el 2020, de 4.685, 1.906 tenían entre 13 y 17 años", algo muy grave afirma el presidente de SOS Desaparecidos.

Algunas desapariciones son fugas voluntarias, pero en la mayoría de las ocasiones no es así y hay decenas de familias que viven horas, días angustiados. Que haya más de 5.000 personas que han desaparecido y que no vayamos a saber nada de ellos, es un problema social que no se trata en la medida en la que debería abordarse, y aunque como reconoce Joaquín Amills "hemos mejorado muchísimo y hay protocolos, pero cuando el desaparecido pasa a ser de larga duración y pasan 5 o 7 años, para la familia es un duelo congelado que la familia va a seguir viviendo hasta que sepa algo del desaparecido o, al menos, una respuesta a esa desaparición".





"Cuando tienes un desaparecido de lo que careces es de la verdad y eso hace que se tambalee todas las estructuras de las columnas sociales de tu vida como es la Justicia y la Verdad" subraya Joaquín Amills que ante una desaparición explica que lo de deben hacer las familias es “ inmediatamente acudir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, poner la denuncia, en ese momento ya la Guardia Civil les facilita nuestro teléfono y nosotros tardamos 20, 25 minutos en subir a las redes una alerta. Funciona la difusión, el año pasado encontramos a más de 180 personas por contactos directos con nosotros y es una ayuda directa a los CCFFSSEE".