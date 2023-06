Sol Macaluso, periodista: ''La gente no habla del trastorno bipolar por la falta de herramientas''

Sol Macaluso es argentina y tiene 27 años. Ha pasado muchos días de su vida preguntándose por qué su madre no la quería. Era una pregunta derivada de unas sensaciones muy duras. Y es su madre que padece trastorno bipolar, un tema tabú y que mucha gente sufre en el silencio de la incomprensión. Se ha atrevido a compartir su testimonio y experiencia en un libro: ''La guerra de mamá''.

Lo ha escrito en un 1 a 3. Un día escribía, y los 3 siguientes lloraba. Y luego volvía a escribir. Y volvía a llorar. Y así, hasta la última página. Sin embargo, para ella ha sido una terapia. Muchas personas que están pasando por lo mismo se ha puesto en contacto con ella. ''Encontrarme con gente que me entiende y ha pasado por situaciones semejantes, es un alivio'', explica.

Para ella fue una película de terror que recuerda desde los cinco años. Tenía que encerrarse en un armario. Con el paso del tiempo, ''evitarlo no funcionaba, por eso empecé con terapia y autoconocimiento''. Sol es periodista, trabaja en Telecinco, y fue enviada a Ucrania para cubrir parte del conflicto. ''La guerra despertó el click de querer escribir este libro, porque al verme tantos días encerrada en un búnker, me recordaba a esas veces que intentaba protegerme del monstruo de mamá encerrada en un armario''.

Tuvo que madurar a toda velocidad, sin darse cuenta, era su única realidad. Hoy su madre está estable y mucho mejor. ''Cuando mamá está bien, todo fluye''.