La sensación que "fastidia" en su día a día a Mariano Rajoy años después de ser presidente: "No me siento a gusto"

Mariano Rajoy ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Con Carlos Herrera ha reflexionado sobre las principales noticias (y polémicas) que salpican al Gobierno. En un momento dado, y de forma anecdótica, el expresidente del Gobierno también ha desvelado cuál es la sensación que le fastidia en su día a día. Y que, pese al paso de los años, todavía le molesta.

Tiene mucho que ver con la gestión de Sánchez al frente del Ejecutivo. Rajoy no puede mirar hacia otro lado desde su despacho como registrador de la propiedad.

En concreto, le ha comentado a Carlos Herrera al respecto que "cuando uno es presidente, se encuentra con situaciones complejas. He intentado ser una persona responsable. Ahora, lo que siento es fastidio. No me gusta lo que está ocurriendo en España en este momento. Llevamos muchos años en democracia. Yo he combatido siempre a la izquierda. Pero antes había unas reglas de juego. Como español, no me siento a gusto con esta situación".

Así, Rajoy ha incidido en que la sensación que le fastidia y que observa (un tanto indignado) en su trabajo, es el escenario en el que nos encontramos en España por el Gobierno que tenemos.

Al hilo de esta denuncia, Rajoy también ha recordado que "una democracia sin un poder judicial independiente es mucho menos democracia. El poder judicial tiene que ser independiente y respetado por los otros dos poderes. Esto en España, por desgracia, no es así. Hoy se le critica sin ningún tipo de problema. Esto es muy negativo".

Europa Press El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Rajoy también ha recordado un momento histórico que vivió al mando del Gobierno. Cuando se vio obligado a aplicar el 155 con el inmenso apoyo de los senadores. Indica que se realizó por la siguiente razón:

"Si una parte del país declara la independencia, ¿qué se puede hacer? Con el 155 se demostró con la democracia española tiene instrumentos para defenderse. Lo que ocurre ahora es que Junts y ERC están intentando conseguir lo que no consiguieron por aquel procedimiento. Y es preocupante. Lo que más preocupa es el precio a pagar. No hay ningún país en el que la política de inmigración dependa de una región".

"el concierto catalán es disparatado y afecta a la igualdad de los españoles"

Lo mismo ocurre, ha denunciado Rajoy en los micrófonos de 'Herrera en COPE', con el concierto económico. "A mí me lo pidieron en el 2012. Y dije que no. Crear un sistema como de concierto es algo disparatado, afecta a la igualdad de los españoles, y provocaría que muchos españoles tuvieran menos recursos que otros".

Europa Press Miriam Nogueras

Por otra parte, también cabe recordar un instante de la entrevista en la que Rajoy daba un dato no muy comentado en medios.... pero esclarecedor: la caída de la inversión privada. ¿El motivo? Pues la desconfianza que les produce el Ejecutivo.

"Es evidente que, si queremos conocer si hay o no PGE, hay que preguntarle a Puigdemont. La situación actual es muy mala para España, así no se puede seguir, y lo que procede es disolver. Estamos sin presupuestos, estamos con un gobierno que está todo el día aireando sus enfrentamientos internos, pero es que llevamos mucho tiempo con disputas de Sumar y el PSOE. Eso genera incertidumbre. Hay un dato: una caída importante de la inversión privada y eso es así porque hay desconfianza", ha desgranado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Concluye su intervención comentando también su opinión respecto a la relación que mantiene PP y Vox.

Ha explicado que al "PP le vota gente con distintas maneras de ver la vida. Pero les une la libertad, la soberanía nacional, eso es lo que tiene que ser el PP. Los demás pueden decir lo que estimen oportuna. El PP es un partido con vocación de gobernar. Como militante que soy del Partido Popular es que debemos decirle a los españoles que esto tiene arreglo. Ya veremos si es necesario un entendimiento entre dos formaciones. Este gobierno no representa una mayoría social; si acaso la suma de minorías extremistas y radicalizadas. Y eso es malo para España".