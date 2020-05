Rogelio Velasco: “Abrigo la esperanza de que el PP no sea un obstáculo en la prórroga del Estado de Alarma"

Este miércoles, tras el acuerdo alcanzado del Gobierno con Ciudadanos y PNV se prolongará, una vez más, el Estado de Alarma. Una prórroga que no cuenta con el apoyo ni del PP, ni de Vox ni de ERC.

Rogelio Velasco, consejero de Economía de la Junta de Andalucía, ha hablado sobre este asunto en ‘Herrera en COPE’ y ha asegurado que “el PP es un partido responsable, con prestigio, razonable, que no va a representar un obstáculo para que las medidas que se adopten desde el gobierno central, en particular la prolongación del Estado de Alarma no se lleve a cabo. Tenemos, ahora, que tener todos altura de miras y los partidos constitucionalistas especialmente lo está mostrando”.

Por eso espera y “abrigo la esperanza de que no vaya a suponer un obstáculo”.

Por otro lado, Rogelio ha comentado la situación en la que se encuentra Andalucía y la manera que se enfrenta a las próximas fases del plan de desescalada del Gobierno. “Los resultados que estamos viendo en los últimos días son esperanzadores en el sentido de que hay menos personas afectadas y en segundo lugar que se curan más personas que están afectadas, que es lo más importante”.

“Pensamos que Andalucía está preparada en las próximas semanas para que la fase nueva en la que entremos permita, en particular, que este verano el turismo no se hunda completamente, haya una cierta actividad y en consecuencia se puedan salvar puestos de trabajo y generar riqueza para el conjunto de los españoles. Estamos trabajando en esa línea, pero tenemos que esperar aún algunos días más e incluso algunas semanas más para confirmar esta situación, y en consecuencia para que la economía vuelva a reactivarse.”

Para terminar, el consejero de la Junta de Andalucía ha recordado a Sánchez que “el conjunto de las Comunidades Autónomas necesitamos transitoriamente recursos extraordinarios para afrontar los gastos derivados de las múltiples acciones que se han llevado a cabo para la prevención y cura de la pandemia”.