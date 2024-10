Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura: "Una de las competencias que no puede perder el Gobierno es la igualdad entre españoles"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación política que vive nuestro país y, en concreto, el PSOE.

Rodríguez Ibarra es un veterano del partido, que ya formaba parte del mismo hace 50 años, cuando se celebró el Congreso de Suresnes, que supuso un cambio para el PSOE liderado por Felipe González.

"Por aquel entonces yo estaba implicado en el PSOE francés. Participé en la primera campaña electoral de mi vida y me enteré de que en Suresnes se estaba celebrando un congreso de una transcendencia extraordinaria, era el regreso del PSOE a casa. El PSOE de hoy vive una situación lamentablemente distinta".

Respecto a Felipe González, el expresidente extremeño pone en valor su labor: "La única figura del PSOE, de la que habla todo el mundo, es de Felipe González, si no hubiera sido un personaje decisivo en la historia de España, seguramente estaría en el olvido".

Las críticas internas en el psoe

Por otro lado, se refiere a las críticas internas en su partido: "En el PSOE siempre ha habido la posibilidad de la crítica. Cuando hacemos una crítica al PSOE es para intentar que se vuelva a convertir en un partido de mayorías.

Si a mi no me importara nada el PSOE, no estaría hablando con ustedes. Me preocupa mucho porque la suerte de mi partido afecta mucho a España. Si nosotros vamos desapareciendo, los huecos que dejamos los ocupan gente que haría ingobernable el país. Si destrozamos PSOE y PP, ¿qué queda? Partidos regionalistas, nacionalista

Da la sensación de que la crítica ha desaparecido en el PSOE como consecuencia de un sistema perverso, la elección del secretario mediante unas primarias. Como a mi me ha elegido la base, yo respondo a ella, pero no hay un contrapeso".

lA AMNISTÍA O EL CUPONAZO CATALÁN

Respecto a la amnistía, es tajante: "Yo empecé por escribir un artículo diciendo que habría que pedir perdón a los votantes porque yo he estado en campañas electorales en las que se ha dicho lo contrario a lo que se ha hecho. No se da el argumento para haber hecho esto.

Habría que intentar razonar para que la gente comprenda que en ocasiones se puede cambiar de opinión, pero para ello hay que poder explicar las razones que te llevan a ello”

Por otro lado, se ha referido al cuponazo catalán que quiere aprobar el Gobierno: "He hecho las cuentas, un cupo para Cataluña significaría 30.000 millones de beneficios para Cataluña y 2 millones de pérdidas para Extremadura.

Una de las competencias que no puede perder el Gobierno central es la cohesión entre los españoles y la igualdad entre españoles, que no la garantizan las CCAA, solo la ejecutan, pero eso es responsabilidad del Gobierno de España".

Por último, se ha pronunciado sobre los casos que copan la actualidad política: "No habría que juzgar a los dos grandes partidos que representan el poder en España por casos individuales. Hay que esperar a que la justicia actúe, que lo está haciendo y excesivamente".

Escucha la entrevista completa en el audio destacado.