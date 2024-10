La reacción de Carlos Herrera a la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: "Según ha contado ella..."

Leire Martínez dice adiós a La Oreja de Van Gogh. La que fuera vocalista y el grupo toman caminos separados, según ha anunciado la banda en un comunicado publicado este lunes.

Una decisión que llega "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no se ha conseguido "acercar diferentes maneras de vivir el grupo".

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado este lunes en los perfiles oficiales de la banda en sus distintas redes sociales.

Ha sido, según señala el texto, "una decisión dura y difícil", con la que "termina una etapa fascinante". "(Esta etapa) Todos la llevaremos en el corazón, nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal.

Poco antes, una información periodística apuntaba a que esa vuelta sería junto a su exbanda, algo que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, desmintió, lo que no impidió que el rumor creciera y quedara instalado en la conversación social.

Acerca de este tema, la propia Leire Martínez reconoció en un programa de televisión el pasado mes de septiembre que no le gustaba que se le "ninguneara" de esa manera después de tantos años y discos junto a la banda.

"No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee; no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo", protestó, antes de añadir: "Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero".

Starlite Occident La Oreja de Van Gogh durante su concierto en Starlite Occident, a 14 de agosto de 2024

La reacción de Carlos Herrera

La noticia se ha colado en 'Lo que hace ruido', la sección que cada mañana lidera María José Navarro y en la que la colaboradora comparte con Carlos Herrera los temas que más polémica están generando en redes sociales.

"Hay un debate abierto en España", comenzaba diciendo Navarro, antes de desgranar la noticia al comunicador.

"La Oreja de Van Gogh se queda sin vocalista, la banda emitió un comunicado para comunicar que Leire Martínez deja de ser la cantante del grupo, pero según le ha contado ella a algún periodista, no firmó el comunicado.

Todo el mundo cree que hay detalles que indican que Amaia Montero tiene cerrado ya algún concierto con sus excompañeros y que podría regresar al grupo", eran sus palabras.

Tras escucharlo, Carlos Herrera tiraba de humor para apuntar que el asunto está generando un "debate nacional" y se preguntaba "¿qué pasará en La Oreja de Van Gogh?". Revive el momento en el audio destacado.