¿Qué ha hecho Amaia Montero lejos de La Oreja de Van Gogh? Del vídeo que alarmó sobre su salud al enfrentamiento abierto con Leire

Probablemente, sea una de las noticias más importantes en cuanto a la música de nuestro país se refiera: Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, abandona el grupo.

Al menos, así lo confirmaba la propia banda en un escueto comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaban que separaban sus caminos.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado este lunes en el perfil oficial de la banda en X.

Enseguida, las redes sociales especulaban con una posible vuelta de Amaia Montero al grupo que fue suyo durante once años.

Y es que las pistas han estado ahí. Desde que la exvocalista se subió al escenario del Santiago Bernabéu junto a Karol G para interpretar 'Rosas', fueron muchos los fans puristas que le pidieron encarecidamente que regresara al grupo.

Aunque, ni el grupo ni ella confirmaron un inminente regreso, parece ser que es una posibilidad que está más que encima de la mesa, y que podría suponer un bombazo musical en este país.

Alamy Stock Photo Amaia Montero

Hay, al menos, que recordar las palabras de Leire Martínez hace poco en una entrevista con Navarra Televisión, en el que opinaba que era una “falta de respeto” que la comparasen siempre con Amaia sin recordar que ella lleva más que la cantante en el grupo.

Es lo que nos lleva a pensar, ¿qué ha hecho Amaia Montero durante estos años lejos de La Oreja de Van Gogh? ¿Cuáles han sido los acercamientos con el grupo por el que se habla de un posible regreso?

Problemas de salud que preocupaban a sus fans

Amaia Montero dejó con el corazón roto a miles de fans en todo el mundo cuando decidió cortar por lo sano y arrancar su carrera en solitario. Igualmente, dejó al grupo a la deriva, que rápidamente buscó a otra candidata a ser vocalista.

Era la cantante de Irún la que quería empezar una carrera en solitario, y lo hizo durante los años siguientes, lanzando hasta cuatro álbumes en solitario.

Aunque tuvo éxito, su carrera en solitario no fue tan sonada como lo fueron sus años en La Oreja de Van Gogh, y fue mucho más comentada sus ausencias en el panorama musical y su delicado estado de salud.

En el 2009, la cantante aparecía en los premios 40 Principales evidenciando un deterioro en su salud, que le llevó a estar alejada durante muchos años de los escenarios.

Mucho se especuló con unos supuestos coqueteos con el alcohol, algo que ella negó y achacó a problemas de salud mental tras el fallecimiento de su padre ese mismo año.

“Era todo nuevo, con cuadros de ansiedad y momentos de no poder dormir. Tenía que continuar y tomar algo para la ansiedad, el día de los premios había tomado un ansiolítico” empezaba diciendo en una entrevista con Risto Mejide.

“Estaba como en otra, bajé con unos tacones y cuando bajé las escaleras te encuentras con una rampa. Y todo esto pensando que me han dado un premio, el mejor, y con una situación desbordante. Pude entender que se pensara esto, pero eso es que no me han visto piripi” justificaba en aquel entonces.

Problemas de salud mental que se agravaron con el tiempo y que la llevaron a abandonar las redes sociales y a aislarse también de su carrera profesional. De vez en cuando, reaparecía en su Instagram con alarmantes mensajes.

Iba subiendo fotos con algunas descripciones que evidenciaban que necesitaba ayuda: “save me” (sálvame) reconocía en algunos momentos, o “¿de qué me sirve la vida?” eran frases que alarmaban a sus fans.

Sin embargo, parece que vio la luz en julio de este año, cuando se subió al escenario junto a Karol G y afirmó, entonces, que su intención era firme: regresar a la música. “Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí “ comentaba en su Instagram.

Desde entonces, los guiños a su antiguo grupo y sus acercamientos han sido cada vez mayores, desplazando así el papel que ha tenido Leire Martínez en estos años en la banda.

Un enfrentamiento abierto con Leire Martínez

“Yo creo que Leire lo ha hecho de manera muy correcta” decía Amaia Montero en una entrevista con Risto Mejide hace nueve años. En ella, se limitaba a decir que le parecía muy difícil el papel que había asumido la cantante, pero no alababa su capacidad vocal ni se alegraba por que sus antiguos compañeros hubieran encontrado a una “sustituta”.

A lo largo de los años, es más, parece que le llegaba a molestar que el grupo hubiera podido continuar sin ella, y tenía algunos gestos hacia Leire que ella, públicamente, decidía ignorar.

En 2020, Amaia afeaba a Leire que firmara discos de una etapa en la que ella no había estado en el grupo. “Jamás firmaría un disco que no me correspondiera... por pura honestidad y respeto” decía en sus redes sociales.

Las palabras de Amaia sobre las firmas de Leire a sus discos

A lo que Leire, sutilmente, respondió al no firmando más y alegando que “yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante”.

Esto no pareció ser suficiente para Amaia, que volvió a la carga con unos tuits que, presumiblemente, dirigía a la nueva cantante de su grupo al usar la misma etiqueta que utilizaba ella en sus fotos.

“También las hay carentes de personalidad, sumisas, que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema de #EasyLife, que para mí eso no es vivir, es respirar” decía en Twitter.

Las palabras de Amaia citando, supuestamente, a Leire Martínez

Sea como sea, Leire solo tuvo siempre buenas palabras hacia Amaia, y confesó que empatizaba con ella y que le hubiera encantado tomarse un café a su lado.