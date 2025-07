La reacción de Carlos Herrera al descubrir la historia de Pilar, una gallega que no consigue echar a su inquiokupa: con la pensión embargada

Pilar se ha convertido en noticia en los últimos días. Esta gallega es uno de los muchos españoles víctimas de la inquiokupación. Hace ya cinco años que su propio inquilina se convertía en okupa en el piso que tiene alquilado en el barrio de Os Mallos, en A Coruña.

Tras años de lucha, ansiedad, papeleo, disgustos y complicaciones, este miércoles Pilar iba a recuperar su piso, pero finalmente no fue posible.

El 9 de julio iba a tener lugar el denominado lanzamiento, es decir, el momento en el que se obliga al okupa a desalojar la vivienda. Todo estaba organizado y el personal del juzgado encargado de la supervisión, presente en la vivienda. Sin embargo, el cerrajero se retrasó unos minutos y el juzgado decidió suspender el desalojo.

Espacio Okupado. La okupación se aprovecha de una ley laxa y poco contundente

Unos minutos que cambian la historia

Para conocer el inicio de esta historia hay que remontarse al año 2019. Ese año, Pilar alquiló su vivienda a una mujer marroquí con una hija de 11 años. Lo hizo por 370 euros al mes, una cantidad no muy elevada en relación al precio del alquiler en nuestro país.

Un año después, cuando murió el marido de Pilar, su inquilina directamente dejó de pagar.

Desde entonces comenzó una larga batalla en los tribunales que parecía que terminaría este miércoles con el desahucio. Sin embargo, ese desalojo no se ha producido porque el cerrajero al que se le encargó el caso se retrasó 6 minutos. Debido a ese error en la puntualidad del profesional, el personal del juzgado que supervisaba el lanzamiento decidió suspender el desahucio.

La reacción de Carlos herrera

La historia se ha colado en 'Herrera en COPE', donde María José Navarro ha querido compartir la historia con Carlos Herrera y todos sus oyentes.

"Todo el mundo está pendiente de Pilar, han suspendido el desahucio de su okupa después de cinco años porque el cerrajero llegó siete minutos tarde", comenzaba explicando la colaboradora, antes de dar paso a las palabras de la afectada.

"No me valió de nada en cinco años vale, pero yo no volveré a alquilar nunca más. No puedo volver pasar por esto porque esto a mí me costó muchas noches sin dormir, mucha medicación que tomé y mucho dinero, mucho dolor de cabeza. Esto es muy grave", asegura Pilar.

Tras escuchar la historia y sin poder salir de su asombro, Carlos Herrera no ha podido evitar comentar que es "vergonzoso" lo que está viviendo esta mujer, y es que después de cinco años de sufrimiento, la historia todavía no tiene final.

Por su parte, Navarro ha añadido algunos detalles de la historia, como que a Pilar le llegaron a embargar la pensión por no pagar el agua de su inquiokupa. "Estos casos son tremendos y además deja a mucha gente de la tercera edad imposibilitada de ganar con su casita algo de dinero porque la gente tiene miedo y ya no quiere alquilar y es normal", ha sentenciado la colaboradora.

Revive la historia completa en el audio destacado.