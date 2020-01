La 'playlist' de Santi Rodríguez

Lo que más le gusta a Santi Rodríguez es compartir su humor con la gente. "Hay que intentar transmitir buenas vibraciones, porque ya bastantes veces nos insultamos, nos agredimos oralmente y físicamente y ya está bien. Hay que transmitir buen rollo que al final se va a contagiar y vamos a cambiar esta tendencia que hay hoy en día que es atacarnos por todo", decía este viernes en 'Herrera en COPE'.

El humorista, que se ríe del infarto de bazo que sufrió hace un par de años y que le mantuvo postrado en la cama de un hospital durante un tiempo, sigue llevando su espectáculo 'Infarto ¡No vayas a la luz!' por toda España. Este viernes lo representa en Lorca y como cada sábado en Madrid. "Me burlo, primero, porque salgo con el camisoncito este de hospital, me ha visto más gente el culo que a Shin-chan. He llevado al teatro todo lo que me pasó en clave de humor. Yo tuve un infarto de marca blanca, me decía la gente ¡vaya infarto de mierda que has tenido!. El humor es la mejor manera de superar los problemas”.

Pero la visita de Santi Rodríguez a 'Herrera en COPE' no ha sido para hablar de su espectáculo sino para compartir la música que escucha cada día, esas canciones que más le gustan, de las que echa mano en cualquier momento, "os escucho todos los viernes cuando voy en el coche y siempre me preguntaba, ¿cuándo iré yo a contar mi 'playlist'? Esto ha sido un sueño cumplido".