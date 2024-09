Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, responde a Óscar Puente: "Está intentando ridiculizarnos"

Este martes, el ministro Óscar Puente hablaba sobre la alcaldesa de Huelva en el Senado en los siguientes términos. "¿No tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí, a costa del erario público, a asistir una pregunta?", decía.

Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, ha respondido a Óscar Puente en 'Herrera en COPE'. Indica que, en ese momento, en el Senado, se estaba hablando sobre "las infraestructuras ferroviarias de Huelva, qué planes tiene el Gobierno para nuestras infraestructuras, y concretamente, para la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla".

Al parecer, no hay planes inmediatos. Pero, más allá de ello, denuncia que "Puente le echó las culpas al Gobierno portugués, cuando sabemos que el Gobierno portugués apoya la alta velocidad para Huelva. Y ayer dijo que, que no estaba en contra del AVE, que no lo descartaba, pero no dio ninguna respuesta, y lo que hizo fue una respuesta desgraciadamente machista".

Asegura que el titular de Transportes "está intentando ridiculizar a toda Huelva, a todos los onubenses. Y lo que pido es una respuesta clara. Le he pedido que me reciba a nivel oficial en dos ocasiones, y ya estamos cansados en Huelva, que no nos tengan en cuenta".

Así, indica que no pueden permitir que se frene el desarrollo en su tierra porque el Gobierno no les apoye "ni en infraestructuras por carretera, ni tampoco en el aeropuerto, que le ha quitado el interés general hace unos días, y tampoco en las conexiones ferroviarias y la alta velocidad".

Por ello, pide que tanto Óscar Puente como el Gobierno rectifiquen "y mire por Huelva, que es su obligación. Fue bochornoso, porque una alcaldesa tiene que estar en los temas importantes de su ciudad. Y para nosotros las infraestructuras son vitales".

Concluye su intervención indicando que, pese a la polémica, se queda con que se hable de Huelva.