Pilar García de la Granja explica porqué salir a tomar un café no entra dentro de la jornada laboral

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala que la empresa Galp obligue a fichar a los trabajadores cada vez que salen a fumar o a tomar café. Es decir, ha rechazado el recurso de casación, presentado por Comisiones Obreras (CC.OO) contra dicho negocio, al entender que, en ningún momento, se ha probado que dichos descansos formaran parte de su tiempo efectivo de trabajo. Para entenderlo mejor, cada vez que salían a tomar un café o a fumar un cigarro, se pausaba su tiempo de trabajo, el cual se reanudaba una vez que volvían a fichar al entrar.

Según el propio Tribunal Supremo, no se puede declarar como irregular que los trabajadores tengan que fichar cada vez que salen y vuelven de fumar o de beber una taza de café, porque estas pausas no forman parte de la jornada laboral, a no ser que esto esté puesto por escrito. Además, también señala que: "Tampoco se ha dado por probado que esa fuera la condición laboral que gozaban los trabajadores".