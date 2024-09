Un periodista venezolano exiliado en España carga contra el Gobierno: "Defender la verdad y la justicia no representa una varita mágica"

La proposición no de ley planteada por el Partido Popular para reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones ha conseguido movilizar a los venezolanos. En COPE te estamos contando todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en España a través de sus protagonistas.

Uno de ellos es Andrés Villavicencio, un joven exiliado en nuestro país después de ser testigo presencial de las elecciones y leer en voz alta el resultado. "El resultado total fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1.049" decía Andrés en un vídeo que dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, este joven no es el único que ha tenido que abandonar su país. Justo Navarro es un periodista venezolano que formó parte del equipo de prensa de María Colina Machado y que ahora mismo está exiliado en España. Justo estuvo presente en la concentración de ayer frente al Congreso.

"Evidencia el quiebre entre quienes defienden la verdad y quienes la relativizan"

Con esta frase ha definido Justo lo que ocurre en el Congreso ante la propuesta no de ley del PP. "Esperamos del gobierno de España, de los españoles, de sus representantes políticos, una acción contundente que evidencie la defensa de la democracia en Venezuela, así como lo han hecho otros países en América Latina, porque entienden que un Estado fallido y expansionista amenaza su democracia".

Ante la pregunta de Alberto Herrera que se refería a lo que supone para Maduro el exilio de Edmundo González, Justo ha comentado que "aquí hay una jugada macabra, donde no solamente se colocaba en peligro la vida de Edmundo González, de su esposa, sino la de todos los venezolanos. Y evidentemente esto es una forma de desmoralizar a los venezolanos dentro y fuera".

Sin embargo, el periodista venezolano aclara que "es todo lo contrario. Ahora mismo esto es una guerra lo que estamos enfrentando los venezolanos y el frente de batalla de Edmundo González cambia en un plano internacional donde él deberá realizar y convencer a los gobiernos que aún están en la disyuntiva de si defienden o no defienden la verdad y la justicia".

EFE Edmundo González

"Muy poco llega a los venezolanos"

Pese a la cantidad de mensajes que se lanzan desde los medios y las redes sociales, Justo Navarro comenta que el modo en el que la censura impide que lleguen lo que defienden desde España y en los distintos espacios en los que alzan la voz. "Sin embargo, hemos venido derribando estos obstáculos para que estén informados".

El PSOE y Zapatero a ojos del venezolano

Justo ha cargado contra ambos explicando que "El PSOE ha querido reconocer a Zapatero como un mediador que oxigena a Nicolás Maduro y reconocer a Zapatero frente a los venezolanos como una autoridad moral cuando es un hombre que tiene todo el desprestigio y que le debe explicaciones, no solamente a los españoles, sino a los venezolanos por sus últimas acciones en apoyo a Nicolás Maduro".

EFE El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con el presidente venezolano, Nicolás Maduro

También ha respondido al comentario del PSOE de que este reconocimiento a Edmundo "no era una varita mágica y que no debía engañar a los venezolanos" y ha dicho que "defender la verdad y defender la justicia no representa una varita mágica".

¿Qué opciones tiene venezuela?

El periodista venezolano exiliado tiene claro que "la opción es tratar a los criminales como son criminales. Y Maduro es un criminal que ha secuestrado a un país que acecha la vida misma de los venezolanos sin distinción si eres menor de edad, si eres político o si eres un ciudadano común".

Considera que la respuesta está en la comunidad internacional, "emprender una coalición internacional por la paz donde evidentemente implica el desalojo inmediato de Maduro y una operación de paz y estabilización para el rescate de la institucionalidad y de la soberanía del territorio venezolano".