Andrés Villavicencio, en Herrera en COPE: “Quisiera que la libertad de Venezuela se alcanzara sin derramamiento de sangre”

Llegó el 18 de agosto a Madrid después de tener que salir de su país apresuradamente tras hacerse viral un vídeo en el que anunciaba el recuento de votos en una de las mesas electorales de Venezuela.

Este abogado de 30 años tuvo que hacer las maletas y salir de su país para poner rumbo a España temeroso de las consecuencias de este video y de las represalias que podía tomar contra él el regimen chavista.

Este miércoles, Andrés Villavicencio ha acudido a la llamada de Herrera en COPE para charlar junto a Alberto Herrera.

Andrés ha relatado que él acudió al centro electoral en “calidad de testigo electoral. En mi centro electoral, donde era la octava vez que yo era testigo, ocurrieron dos cosas que nunca habían ocurrido antes. ¿cuáles son las irregularidades? Bueno, esto no es una irregularidad. Esto es algo que a mí me llenó de orgullo como venezolano. Y es que nosotros, los testigos electorales de ese centro, tomamos la decisión de asistir a las 3 de la madrugada. A pesar de que el proceso es de 6 a.m. a 6 p.m. Y al nosotros llegar a las 3 a.m., ya había electores en cola desde la medianoche. Y conversando con ellos, eran más de 50, eran todos opositores, todos votantes de Edmundo, y nos dijeron: nos vinimos a cuidar el proceso. Debo decir que el proceso se desarrolla con mediana normalidad, no ocurrió nada, pero a las seis, todo cambia”.

Tras estos sucesos durante el proceso electoral, Villavicencio ha reconocido que “en mi ciudad no asistí a la protesta porque ese día comenzó el hostigamiento en mi contra. Ese día pasa alguien del comando a escanear las actas que tenía en casa, y esa acta tiene el nombre, el apellido, la cédula y la firma de todos los que estuvieron presentes en la mesa. Y yo estuve ahí”

Y a partir de ahí comienza el hostigamiento: “El punto de quiebra llega la semana siguiente cuando el 10 de agosto un funcionario se estaciona frente a mi casa con una camioneta Hilux dorada. Esta vez sí tenía matrícula. No sé si fue una imprudencia de él o fue una manera como más de amedrentar de, mira, ni siquiera me interesa que veas mi matrícula, pero él permanece cuatro horas frente a mi casa. Cuatro horas parado. Cuatro horas parado. Él se bajaba, hacía fotos, volvía a montarse en la camioneta, la encendía, la apagaba, pero no se movía de ahí”

Después comienza una huida desesperada que le lleva a pasar por Colombia antes de recalar en suelo español: “Yo escapé con mi maleta. Me fui con la bendición de mi madre y deseando poder lograrlo. Yo cuando finalmente llego a la frontera... En Colombia, que evidentemente no lo hice por caminos regulares, porque con un pasaporte anulado, claro, y que además allá... A ver, hice una parte en vehículo y la otra la hice a pie, caminando. Y bueno, infinitamente agradecido con esta persona porque se la jugó por ayudarme”

Ya en España, Andrés Villavicencio ha afirmado tener “la absoluta convicción de confiar en la conducción política del liderazgo de María Corina Machado y que Edmundo González y ella son dos personas que están a la altura del momento histórico que estamos viviendo, yo estoy consciente de una cosa y quisiera que la libertad de Venezuela se alcanzara con el reconocimiento del triunfo de Edmundo González y que además esto ocurriera sin que se derramara una sola gota de sangre porque cualquier vida de cualquier venezolano es infinitamente más valiosa que el sistema chavista”

Por último, el abogado venezolano ha reconocido que “sé que es muy duro el exilio y sé que es muy duro irse. Si fuera por mí, yo volvería mañana mismo a Venezuela. Y lamentablemente, mientras el sistema chavista esté, yo no puedo volver".