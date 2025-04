Las palabras de Carlos Herrera tras la respuesta de Revilla a la demanda del Rey Juan Carlos: "¿Es un error?"

Este martes, el Rey Don Juan Carlos anunciaba la interposición de una demanda por derecho al honor contra Miguel Ángel Revilla por las "expresiones calumniosas e injuriosas" vertidas contra en él en diversos medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025.

Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

Horas después, el expresidente cántabro daba su versión en una rueda de prensa en la que hacía alusión a la inmunidad del rey emérito, así como a su situación con Hacienda.

La demanda ha generado una gran conversación pública y se ha colado en la sección 'Lo que hace ruido' de 'Herrera en COPE', donde María José Navarro ha compartido con Carlos Herrera y todos sus oyentes un pequeño fragmento de la rueda de prensa de Revilla.

"Un hombre inmune, como es el rey emérito, que desde luego, si no lo hubiese sido, y según he conocido yo inspecciones de Hacienda, hay denuncias de más de cinco delitos, probablemente estaría como está la señora Le Pen en Francia ahora, o como está el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle", decía el expresidente cántabro.

La respuesta de Carlos Herrera a Revilla

Tras escucharlo, Carlos Herrera respondía a Revilla, puntualizando varias de sus afirmaciones, al tiempo que se refería a la idoneidad de la demanda.

"No, no, no es así. No es así porque los tribunales y la Fiscalía, no solamente porque fuera inmune o porque el delito hubiera prescrito, sino porque había satisfecho ese delito, y tampoco había las evidencias que dice Revilla que había sobre el delito", ha apuntado el comunicador.

Además, ha asegurado que Revilla "va a hacer taquilla" y "vive de eso". Por último, ha planteado una reflexión: "¿Es un error o no es un error demandarle? No lo sé, ya se verá, pero sí, es cierto que todo el mundo tiene derecho a defenderse".

Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

Circunstancias clave

Horas antes, era el periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'El Sexto Sentido', el que analizaba las claves de la demanda y apuntaba a tres circunstancias clave que hay que tener en cuenta para desgranar la situación.

te puede interesar El detalle judicial que puede agravar la situación de Revilla tras la demanda del Rey Juan Carlos: en programas de máxima audiencia