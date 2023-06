Nieves Herrero presenta su última y polémica novela, 'La Baronesa', en Herrera en COPE

"La Baronesa. Una vida de novela" es el último libro de Nieves Herrero. La periodista debería estar de gira por los medios de información presentando la novela, contando las claves del libro y las conversaciones mantenidas en este caso con la protagonista del libro, Carmen Cervera, la baronesa Thyssen.

Pero Nieves Herrero, en cada una de las entrevistas que realiza sobre su último hijo literario, tiene que hablar del conflicto que se ha generado entre ella y la baronesa a raíz de la publicación. Un enfrentamiento que le provocó llanto el día de la presentación al no encontrar la explicación de por qué se rompe una relación de años.

De hecho, la baronesa Thyssen ha amenazado con ir a los tribunales, "estoy muy sensible, he llegado hasta aquí y siempre antes del verano me falta fuelle, pero es que se me ha ido agotando con todas estas historias", confiesa Nieves Herrero a María José Navarro en Herrera en COPE.

"El compromiso para mí va más allá de algo contractual, es un compromiso personal, de seres humanos, no entiendo que alguien que te busca desaparezca. No sabía que existía el ghosting, me he enterado que en las redes sociales alguien que te quiere mucho desaparece, pues algo parecido es lo que ha sucedido", compara Nieves a lo ocurrido entre ella y Tita Cervera.

La periodista y escritora no sabe exactamente qué es lo que ha pasado, sí tiene identificado el momento del que parte el conflicto, "hubo un punto de inflexión a raíz de la entrevista con Risto Mejide en televisión. La llamé días después y ya no me contestó, no hubo Whastapp, no hubo mensajes de voz, hubo un silencio, pensé que estaba de viaje y no sé nada más. Sé que alguien relacionado con ella habló con la editorial y dijo que no quería seguir", relata Nieves Herrero que sigue sin entenderlo.

Pero "ella está cariñosa conmigo y yo con ella, ha habido un desamor y hay que pasar página", afirma Nieves a quien sorprende que la baronesa diga "nieves buenisísimo y que luego diga que no se vea representada. Cuando hablaba del barón me decía "ponlo más valiente o no me pongas fumando", y como coautoras pues se hacían los cambios, pero no podíamos saltarnos episodios de la vida fundamentales".

Asegura Nieves que "hay terceras personas que han influido porque hay un nuevo proyecto. Tiene que haber otra cosa".

"No hemos sido amigas"

"Lo que no he tenido es amistad, no pertenezco al mundillo de la baronesa y estoy al otro lado de la trinchera. Soy una obrera de la palabra, de la información y no tengo nada que ver con un mundo de yates, de cuadros. Yo me gano el pan cada mes. No tengo nada que ver. Mi trinchera es la del trabajo", afirma.

Nieves que no puede usar mucha información que ha recibido en sus conversaciones con Tita, la baronesa Thyssen, duda de que tenga miedo a que revelara, entre otras informaciones, el nombre del verdadero padre de sus hijos, "no, no lo sé, pero como era una cosa a medias, si ella no hubiera querido darlo, no lo habría hecho. Pero un libro no se puede quedar sin su personaje".

"Tita ha tenido siete vidas y se va reinventado en cada una de esas siete vidas, empezando por la separación de sus padres, su crianza en internados que marcaban diferencias entre niñas, hasta cuando la seleccionan como Miss Cataluña y luego Miss España, todas esas vidas merecen una novela", admite la periodista y quedamos en "quitar lo que es confidencial, pero hagamos una novela del personaje, que está ahí y es tan rico y es un gran personaje del siglo XX y del siglo XXI porque no se entendería este siglo sin el Museo Thyssen".





