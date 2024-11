¿Está el mundo al borde de la tercera guerra mundial?: Santiago Abascal responde en COPE

El líder de Vox, Santiago Abascal ha aclarado en Herrera en COPE cuál su posición sobre la invasión rusa de Ucrania o las políticas anunciadas por Donald Trump.

Ha reconocido que tras su victoria, el presidente americano, "va a defender sus intereses nacionales y su propia industria", durante los próximos cuatro años de gestión.

A su julio, Trump "va a hacer lo que nos gustaría hacer a nosotros con nuestros propios productos y con nuestra propia industria".

Donald Trump

En este sentido, Abascal ha defendido al campo español "y en cómo está invadido por productos de Marruecos y de otros lugares, que no son producidos en condiciones de igualdad por nuestros productores y que en muchos lugares y en muchos casos dan lugar a problemas sanitarios".

Con Trump habrá una batalla por la libertad y contra la ideología woke" Santiago Abascal Líder de Vox

Por otro lado considera que con el republicano al frente de la administración estadounidense, habrá "una batalla por la libertad y contra la ideología woke como nunca se ha planteado", algo que para Abascal "es un motivo de esperanza" no solo para los españoles, también "para todo el mundo occidental".

A su juicio, la victoria de Donald Trump, "con los riesgos que eso pueda entrañar en el momento que defiendan sus intereses en materia económica", también "abre muchísimas posibilidades para muchos españoles".

¿a favor o en contra del apoyo a ucrania?

El líder de Vox ha salido por otro lado al paso de las acusaciones que contra él han lanzado por no posicionarse claramente al lado de Ucrania tras la invasión rusa. "Es curioso porque hemos sido muy claros desde el principio, hasta el punto de que convocamos a todos nuestros socios internacionales en Madrid que firmaron un documento de condena de la incipiente agresión rusa en aquel momento". Por tanto, ha zanjado "nuestra posición ha sido clara en todo momento".

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Volodímir Zelenski

¿al borde de una tercera guerra mundial?

Si armas occidentales de la OTAN atacan suelo ruso, a partir de ese momento, no sabemos qué es lo que va a ocurrir" Santiago Abascal Líder de Vox

Ahora bien, ha matizado "es evidente que hay que manifestar preocupación en estos momentos. No se trata de que Ucrania no tenga razones, lo que desde luego no hay razones es para una tercera guerra mundial".

Pero, ¿es posible este escenario bélico mundial? ¿Podría estar el mundo al borde de una guerra de tal envergadura si responde Putin tal y como ha amenazado? "Es impredecible. Yo no soy un experto en geopolítica, pero si armas occidentales de la OTAN atacan suelo ruso, a partir de ese momento, no sabemos qué es lo que va a ocurrir".

Lo cierto, ha concluido es que "a todos lo que nos gustaría es que esto acabe cuanto antes".