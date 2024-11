Santiago Abascal, en COPE: "Le deseo a Sánchez que tenga un juicio justo, pero que se siente en el banquillo"

La declaración de Víctor de Aldama, las últimas polémicas protagonizadas por el Gobierno o su elección como líder de Patriotas, la alianza europea liderada por el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini.

Al comienzo de su charla con Carlos Herrera, ha hablado sobre la sensación que tiene después de las revelaciones de De Aldama. "Tengo razones para sentir preocupación ante la situación de España y Europa. La declaración de De Aldama fue un señalamiento claro, preciso, de aquellos a los que había corrompido. Esto, junto con otras muchas cosas, haría caer un Gobierno en cuestión de minutos. Lo que vivimos en España es de ciencia ficción", explica.

Quizás, indica, "no debía sorprendernos porque el que pacta con terroristas, ¿cómo va a tener escrúpulos para robar? Hay poca esperanza en que abandonen el poder voluntariamente". Prosigue su discurso explicando que "intenta presionar a los jueces y medios porque sabe que su salida de poder es un camino muy rápido al banquillo".

Desde Vox, han pedido la imputación de Sánchez tras la declaración de Víctor de Aldama "porque creemos que lo que está pasando en España es de una gravedad extraordinaria. Nos personamos en los tribunales y hemos seguido haciéndolo. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para luchar contra la corrupción. Incluso hemos hecho una campaña internacional para explicar quién es Pedro Sánchez en Europa".

El grupo europeo del que forman parte, asegura, "es el grupo de 11 naciones diferentes. Y a muchos más si tenemos en cuenta las elecciones nacionales. Hay un acuerdo de vicepresidencias entre los populares, socialistas de la UE al que se ha incorporado Italia. Y es un acuerdo esencialmente entre populares y socialistas. Nosotros hemos votado en contra salvo de los comisario de Meloni".

El PP, asegura, "tenía la sartén por el mango y yo he logrado que el grupo tenga oposición. Otros no han hecho los deberes. Han hecho ruido oponiéndose y yo creo que esta votación se confirme, ellos deberían tomar algún tipo de decisión".

Volviendo a España, los acontecimientos que se están produciendo y puedan producirse... ¿Acerca en algo más las posturas de PP y Vox?

Matiza Abascal que "el nivel de corrupción del PSOE en materia económica con casos como Koldo, Begoña Gómez, con actuaciones en el TS, con el asalto a las instituciones y la depravación moral. Estamos ante un partido socialista y un presidente dispuestos a cualquier tipo de cosa. Tiene que haber una distancia infinita que hemos practicado con una oposición sin cuartel durante estos cinco años".

Eso, explica, "no se puede comparecer con los que salvan al Gobierno. El decreto a las víctimas de Valencia no va a hacer posible la reconstrucción. Nosotros tenemos la mano tendida al PP y han decidido virar esos pactos al PSOE".

El líder de Vox indica que los partidos que permiten que Sánchez continúe en el Ejecutivo "disfrutan de un Gobierno débil porque eso les permite debilitar el proyecto nacional. Por eso, debemos tener pocas esperanzas. No me parece mal presentar una moción de censura para que se realice un debate de lo que está haciendo este Gobierno".

"EL NOMBRAMIENTO DE TERESA RIBERA NO PENDE DE UN HILO"

Sobre la nueva Comisión Europea, incluido el nombramiento de Teresa Ribera, "no pende de un hilo. Creo que también en España se nos está confundiendo con un ruido excesivo por parte del PP. Pensando ellos que no tienen capacidad de influencia sobre el PP europeo". Así, Abascal no tiene "esperanzas en poder impedirlo".

Abascal cree que "Ribera será elegida y no pasará nada. Y PP-PSOE seguirán gobernando juntos en Bruselas". Respecto a la victoria de Trump, piensa "en el campo y productos que no son producidos en condiciones de igualdad, que vienen de fuera. Estoy a favor de ese tipo de protección de nuestra industria, pero creo que va a haber una batalla por la libertad y contra la ideología woke. La victoria de Donald Trump, también abre muchas posibilidades para los españoles".

Al presidente de Vox se le atribuye no estar del lado de Ucrania. Y, asegura, "es curioso porque convocamos a nuestros socios internacionales en Madrid. Pusimos un papel encima de la mesa y todos firmaron un documento de condena. Nuestra posición ha sido clara en todo momento. Pero es evidente que hay que manifestar preocupación en todos momentos. No hay razones para una Tercera Guerra Mundial".

Precisamente, sobre esa hipotética III Guerra Mundial, asegura que "no sabemos lo que va a ocurrir y nos gustaría que esto acabe cuanto antes".

"DEBEMOS ABANDONAR TODA ESPERANZA DE QUE SÁNCHEZ DEJE EL PODER"

Por último, y volviendo a Europa, explica Abascal que "el pacto verde ha hecho un daño al campo en Europa y eso ha hecho que muchas fuerzas nuevas empiecen a obtener los apoyos. Es difícil entenderse con grupos como el PP europeo. Eso irá cambiando por razones electorales y el PP europeo solamente pacta con los partidos soberanistas, patriotas, cuando están por detrás de ellos. Antes, nunca".

De este modo, cree que "es una falta de análisis de las verdaderas propuestas que hace Patriots en Europa y las que hacen populares y socialistas por otro".

Concluye su intervención hablando sobre "debemos abandonar toda esperanza de que Sánchez deje el poder voluntariamente. Tiene una capacidad de aguante que creo que no ha tenido ningún otro político. Lo peor de Sánchez está por llegar. Ya tiene problemas con la Justicia y tiene imputados a su mujer, a su hermano... Le deseo a Sánchez que tenga un juicio justo, pero que SE el banquillo".

