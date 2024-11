Carlos Herrera, obligado a hablar con el piloto al volver de EEUU por lo vivido en el aeropuerto: "Cabreo monstruoso"

Tras una frenética jornada electoral, Carlos Herrera ha vuelto este jueves a España después de vivir desde Washington la victoria de Donald Trump. Sin embargo, el regreso ha sido un tanto accidentado.

En la tarde del miércoles, el avistamiento de drones en las inmediaciones del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas obligaba a suspender cerca de media hora el tráfico aéreo y a desviar varios vuelos, una situación que ha acumulado retrasos durante las siguientes horas.

Los problemas de Herrera para regresar a España

Nada más aterrizar en la capital, el comunicador ha entrado en directo en 'Herrera en COPE' para contar la odisea que ha vivido para volver a España.

"Quisiera saber donde se ha metido el que estuvo con unos drones en las pistas de Barajas que hizo que se suspendieran las operaciones", comentaba, sin ocultar su enfado.

Alamy Stock Photo Aeropuerto de Madrid-Barajas

Casi con tres horas de retraso, Herrera aterrizaba en Madrid: "Yo tenía que haber llegado a las 6:05. El de Boston veo que lleva cuatro horas de retraso, el de Buenos Aires cinco, etc".

El director y presentador de 'Herrera en COPE' aprovechaba la ocasión para mandar un mensaje de agradecimiento: "De esto no tienen la culpa las compañías, le quiero agradecer a la tripulación de Iberia, del vuelo de Nueva York porque se han desvivido por hacernos la vida agradable cuando íbamos dentro del avión".

"Además, creo que le ha metido un poco de queroseno de más para ver si llegaba... Además, le he dicho que no llegaba al programa. Le he dado consejos, tira por aquí, no cojas esta variante. Y me ha dicho que él hacía lo que podía", añadía el comunicador tirando de sentido del humor.

Para terminar, dejaba claro que "llevo un cabreo monstruoso" y que la situación supone un "prejuicio para compañías" y un "completo desastre".

Tráfico suspendido en Barajas

te puede interesar La reacción de Carlos Herrera al guiño de Ferreras a los estadounidenses en plenas elecciones: "¿Cómo?"

El avistamiento de drones en las inmediaciones de Barajas ha obligado a suspender este miércoles cerca de media hora el tráfico aéreo e, incluso, a desviar 21 aviones a aeródromos alternativos para su aterrizaje.

Así lo confirmaba un portavoz de Enaire, gestor de navegación aérea, después de que desde la cuenta de controladores aéreos de X (antes Twitter) se notificara hacia las 19.15 horas que las operaciones en el aeropuerto de Barajas se habían suspendido al haberse avistado drones en sus inmediaciones.

Redacción Digital Avión de Iberia Express

En torno a media hora después de la notificación se reactivó la circulación aérea después de que la Guardia Civil confirmara que no se han producido nuevos avistamientos, según Enaire, que ha explicado que esta medida forma parte del protocolo de seguridad que se activa en estos casos.

Según la información facilitada por el gestor aeroportuario Aena, se han tenido que desviar 21 vuelos de los 1.034 programados para este miércoles.