Este es el motivo por el que los andaluces van a verse afectados por el regreso de Trump a la Casa Blanca: "Son ilegales"

Casi una semana después de las elecciones en Estados Unidos, el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, toma el pulso al país tras la victoria de Donald Trump.

"La verdad hay una mezcla aquí en Washington, que como sabes es una ciudad muy demócrata, con cierto estupor. La gente no se lo acaba de creer. Hay una mitad del país que está celebrando, pero esa no es la mitad que está en las grandes ciudades.

Hay algo que a mí me llama la atención, hay una mitad del país que está esperando, básicamente, que venga el ejército y declare el fascismo. Esto explica el riesgo que hay de que unos políticos digan que el otro es un fascista, que va a ser el final de la democracia, etc.

Siempre nos fijamos en Trump y en lo exagerado que es, pero la verdad que la campaña demócrata también ha exagerado bastante la figura de Trump.

Es cierto que estuvo lo del Capitolio, pero llevan unas semanas alertando de que es básicamente Hitler. De verdad, yo he visto a gente llorando en la calle en Washington y gente desesperada y están esperando lo peor. Es el problema de esta política de división", ha explicado.

Dos mujeres de confianza de trump

Por otro lado, Alandete se ha referido a los dos primeros nombramientos que ha hecho el presidente electo: "La jefa de gabinete es uno de los cargos más importantes, más incluso que el de vicepresidente. Es la puerta de entrada al despacho y hay una noticia espectacular entre nosotros, y es que es la primera vez que hay una mujer.

Se llama Susie Wiles, una mujer de 67 años que no tiene nada que ver con el universo Trump. Es una mujer muy discreta, que nunca ha dicho una palabra ante un micro y es alguien que ha sido la gestora de su campaña.

El segundo nombramiento de Trump, que lo acaba de hacer hace unas horas, es la embajadora ante Naciones Unidas, que va a ser Elise Stefanik, una diputada de Nueva York.

La prensa tradicional aquí de izquierdas hubiera estado celebrando esto como uno de los grandes hitos de la democracia, pero al ser Trump todo queda un poco entre paréntesis".

Las tres prioridades de trump

Trump ha realizado tres promesas que pretende poner en marcha en cuando vuelva a la Casa Blanca: "Lo primero es, en primer día, deportaciones masivas. Pero claro, son 10 millones de personas los que quieren deportar. Nadie sabe exactamente cómo puede hacerlo y cómo puede hacerlo el primer día y yo me atrevo a aventurar que eso va a ser una promesa incumplida del primer día.

La segunda es aprobar permisos para perforar en busca de petróleo en Alaska, que es algo que Biden ha tratado de impedir y que está intentando los últimos días proteger tanto como sea, pero Trump lo va a permitir.

Y la última, que ha dicho hace unas horas también, es que va a indultar a los 1.240 imputados y condenados por el asalto del Capitolio. Sabes que los demócratas han dicho que fue una insurrección, pero él mantiene que eso fue una manifestación pacífica, entre comillas. O sea, murieron cinco personas allí, pero él los va a indultar a todos el primer día".

Una llamada a la unidad

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que el ganador de las elecciones "ha estado bastante tranquilo estos días, llamando a la unidad".

"Está lejos de esa imagen que tenemos del primer mandato en el que tenía que ganar y estaba siempre provocando. A mí me ha llamado mucho la atención una cosa, uno de los mensajes que ha puesto en su red social y que luego ha dicho en Twitter, es que se ofrece a pagar las deudas que tiene el partido demócrata por las dos campañas que acumulan 2020 y 2024.

Me explico, el partido demócrata se ha gastado miles de millones de dólares en las dos campañas en anuncios. El partido republicano menos porque Trump no necesita anuncios. Él sale, dice una cosa y hay 200 cámaras a su alrededor y todo se transmite. Pero en el caso de los demócratas está muy endeudados y Trump se ha ofrecido a que el partido republicano les pague las deudas. Están todos en shock. No saben exactamente",

La repercusión en España

Por último, Alandete ha explicado cómo va a afectar en España la victoria de Trump: "Yo he estado en contacto con la gente que está gestionándole la transición en cuanto a política internacional para entender un poco qué puede pasar. Y ahí hay dos frentes importantes, uno que afecta muchísimo al campo andaluz, que es el de los aranceles a las aceitunas.

Y que además la Organización Mundial del Comercio ha dicho que son ilegales y que se tienen que quitar. Biden no los ha quitado y el equipo de Trump no está por la labor de quitar esos aranceles. Y yo creo que se esperan más aranceles a España porque se esperan más aranceles a Europa en general.

Luego está el tema de la defensa. Trump y su equipo están bastante molestos con España por el hecho de que sea el país que menos invierte en defensa en toda la OTAN. Invierte bastante menos que ese 2% que se ha establecido como objetivo, entonces está muy con lo de ejercer presión.

Hay otro tema que ellos le están dando vueltas es que creen que España no ha hecho lo suficiente con las sanciones a Venezuela. Tienen muy presente el viaje de Rodríguez a España. Esto no se les olvida. Y recordemos, la administración Trump fue la que tuvo mano más dura con Venezuela y Cuba".