Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional: "La utopía es pensar que con guerra podemos sobrevivir"

'Guerra o Justicia: el fin de la impunidad'. Este libro, de Luis Moreno Ocampo, comienza con la siguiente frase de defensa de la ley y de la justicia: "Aprendí a ignorar los colores y a fijarme en la arquitectura legal, por una cuestión vital. Crecí en un país sin respeto por la ley".

Hablamos con el autor de este libro en 'Herrera en COPE'. Fue primer fiscal de la Corte Penal Internacional, asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tuvo un papel relevante en el juicio a las juntas militares argentinas en 1985.

Luis Moreno Ocampo en 'Herrera en COPE'

"La utopía es pensar que con guerra podemos sobrevivir. Empezamos un año con la guerra en Gaza, seguimos con Líbano y ahora vamos con Irán", reflexiona al comienzo de su intervención.

El riesgo de una guerra con Irán es muy cercano y, para explicar pormenorizadamente a los oyentes la situación en diversos puntos del mundo, ha usado una metáfora muy curiosa:

"¿Usted conoce el juego Fortnite?. El ganador tiene que matar a todo lo demás y se queda solo. El mundo está en un modelo Fortnite. Por tanto, la utopía es pensar que vamos a poder usando los mecanismos de guerra y que podemos sobrevivir. No vamos a sobrevivir. Es fundamental entender el problema y cambiarlo".

"¿ESTÁ BIEN LA GUERRA Y BOMBARDEAR A MILES DE PERSONAS?

Moreno Ocampo, recuerda que él, en su carrera como fiscal, no negocia... sino que aplica la ley. Y, sobre todo, la cuestión es pensar la trágica circunstancia que estamos atravesando por los conflictos bélicos: "¿Está bien la guerra y bombardear a miles de personas? Imagínese lo que es eso. Nos estamos acostumbrando y no hemos reaccionado. No tenemos que permitir que los colores de la guerra nos invadan. La guerra está mal y hay que detenerla".

Dice Herrera que es complicado mantener ese discurso cuando se es objeto de un ataque como el 11-S. Responde Ocampo que, lo que tenemos que aprender, "es que el terrorismo internacional se enfrenta con justicia".

Denuncia que no aprendemos pese al transcurso del tiempo porque "en 1982 Israel invadió el Líbano. Mataron a miles de personas. Pero se creó Hezbolá, que es mucho peor que el grupo de Yasir Arafat".

Sobre la situación en Venezuela y Armenia, dice que hay que luchar para imponer las reglas de la civilización porque "en estos dos países, las víctimas no hacen nada. Hay represión y, justamente, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en Venezuela".

En Venezuela, en concreto, "hay dos crímenes. Arresto ilegal y torturas. Y el fiscal aceptó que Maduro lo investigue. Ahora, después de perder las elecciones, Maduro lidera una represión, incluyendo fiscales penales. Básicamente, Maduro ha perdido las elecciones e intenta usar la ley penal y eso es un desafío para todo el mundo".

PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA Nicolás Maduro

El tema es que, más allá de la acción penal, hace falta más para revertir la situación. Por eso, a Ocampo le parece fundamental que "hagan algo para que esto no pase".

