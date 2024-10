Morata señala el momento en el que decidió dejar el Atlético de Madrid para irse al Milán: "Se montó un..."

Fue una de las sorpresas del tramo final del mercado de fichajes de este verano: la salida de Álvaro Morata del Atlético de Madrid al AC Milan de la liga italiana tras haber ganado la Eurocopa con España y haberse reivindicado como capitán de la Selección. Una bomba que avivó las especulaciones de que podía tener que ver con la situación personal del delantero, ausente durante algunas jornadas al arranque de temporada.

Ahora, el futbolista madrileño ha querido explicar sus motivos en una entrevista en Herrera en COPE este jueves y que ya ha avanzado El Partidazo, donde asegura que, en un primer momento, su idea no era otra que no fuese seguir en el Atlético de Madrid. No obstante, una entrevista lo cambió todo.

Morata con Alberto Herrera

“Me di cuenta de que hice una entrevista, dije que no sabía si iba a seguir en la Selección o no, porque tengo una edad, porque hay gente muy joven, porque también tenemos otras cosas fuera del fútbol, yo tengo hijos y me acuerdo de que se montó un…”

Las críticas durante la Eurocopa

Y es que fue determinante para Morata un artículo que se escribió tras esa entrevista en la que dudaba de su continuidad en la Selección. “Bueno, que alguno escribía o decía lo que pensaba y alguna noticia que fue, en mi opinión, desmedida y me di cuenta de que eso en Italia no me pasa”, sentencia. Así, el delantero decidió poner rumbo a la Serie A, donde ya había jugado previamente en la Juventus de Turín, por lo que es conocido por la afición del fútbol italiano.

“Aparte de los equipos en los que haya jugado, que también he jugado en dos equipos allí, la gente me tiene respeto, a lo mejor si te dicen 'yo soy de otro equipo' o 'yo soy de este', y conozco a jugadores italianos que les pasa lo mismo en Italia que a mí”. Así, asegura el futbolista que ha llevado hasta ahora una “etiqueta” que es “muy difícil quitársela”.

El duro episodio con sus hijos

Explicaba también Morata en Herrera en COPE que en Italia a sus hijos “les respetan”, porque “su padre es un jugador de fútbol que ha estado en los mejores equipos del mundo”, mientras que en España “los niños escuchan lo que escuchan en sus casas, aquí era diferente”. “Al final también es una decisión que es por ellos, no es solo por mí, es todo lo que rodea cualquier situación”, aclara el futbolista a Alberto Herrera, a la vez que lamenta haberse convertido en “una broma fácil, en una broma para hacer reír al que tienes al lado”.

Una situación que, confiesa, le ha traído bastantes problemas: “una vez me insultan a mí de manera fuerte delante de mis hijos y entonces llega un momento en el que o no sales de casa, dejas de vivir o te calientas”. Incluso, asegura el delantero del AC Milan, en alguna ocasión los insultos le han podido llevar al límite: “No me he pegado con nadie ni nada así, pero muchas veces he intentado hacer sentir a gente que me hacía eso pasar vergüenza”.