Morata aclara todo lo que se ha dicho de su ruptura con Alice Campello: "Tenemos opiniones diferentes"

El futbolista Álvaro Morata ha mostrado este jueves si lado más sincero y vulnerable en Herrera en COPE, donde ha hablado con Alberto Herrera tanto de sus episodios de depresión como ataques de pánico en los últimos meses, así como los duros momentos durante la Eurocopa y los motivos que le han llevado a abandonar el Atlético de Madrid para volver a Italia y recalar en el AC Milan.

Pero si hay un tema de su lado más personal que ha sido mediático en las últimas semanas ha sido la ruptura con la influencer Alice Campello, con quien tiene cuatro hijos. Mucho ha sido lo que se ha especulado sobre las razones de la separación, mientras que la pareja siempre había mantenido que no existían terceras personas. Ahora, el delantero de la Selección ha roto su silencio sobre este tema en COPE.

Ruptura con Alice Campello

Alberto Herrera ha querido preguntar al futbolista si existía diferencia en el trato que recibía de parte de la prensa del corazón en Italia y en España. Para Morata, “al final son curiosos, porque la gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo de terceras personas, sin ningún motivo de nada”, explica sobre la ruptura con la mujer con la que ha mantenido una relación de 8 años.

Señala el futbolista que ambos tienen “diferentes opiniones en la vida” y subraya que Alice Campello es una persona que le ha “ayudado muchísimo”. “La quiero mucho, la respeto mucho, pero tenemos opiniones diferentes”, insiste el capitán de la Selección. “Ahí está, se acabó”, concluye rotundo, a la vez que lamenta “haber tenido que leer y escuchar de todo” este verano sobre su separación, algo que “al final es complicado”.

Los rumores de infidelidad

En ese momento, Alberto Herrera comentaba que hay muchos medios y usuarios en redes sociales que han especulado con una infidelidad entre Morata y Campello. En ese sentido, subraya el futbolista, tiene “la conciencia muy tranquila”. El delantero de 'la Roja' aclara que “a los que les puedo hacer daño en el futuro” es a sus hijos, no a él. “Yo tengo un largo historial de críticas de cosas que me han pasado, pero al final ellos son los que en el futuro, a lo mejor, buscan en internet y ven algo que no es verdad, algo que es mentira”.

Insiste el ex del Atlético de Madrid que Alice Campello es “una persona maravillosa”. “La respeto y me ha ayudado muchísimo en mi carrera y en mi vida y solo puedo decir cosas buenas de ella”.

Episodios de depresión

Una entrevista en la que Morata ha reconocido a Alberto Herrera episodios de depresión y “ataques de pánico” en el último año, así como situaciones muy difíciles que le llevaron finalmente a tomar la decisión de abandonar España y el Atlético de Madrid para marcharse a la ciudad italiana de Milán.

“Cuando tienes momentos duros de verdad, como depresión o ataques de pánico, da igual el trabajo que hagas o la situación que tengas en la vida, que tienes una persona dentro que tienes que luchas contra ella todos los días y todas las noches”, relata el delantero de la selección de fútbol. Una entrevista en la que el futbolista ha señalado también los motivos por los que, “al final” lo mejor para Álvaro Morata fue irse a Italia “porque no lo podía soportar”.

