Mario Vaquerizo confiesa qué fue lo primero que hizo nada más salir del hospital después de su accidente: "Sentí que me iluminaba"

La vida de Mario Vaquerizo dio un vuelco hace casi cinco meses, cuando sufrió una caída de tres metros durante la última actuación de su gira de 2024. Cuatro minutos con los ojos en blanco, el susto, fue mortal. A su paso por 'Herrera en COPE', el artista ha contado como ve la vida, en especial, desde aquel fatídico 19 de octubre.

El 'día D', Vaquerizo llegó al escenario "desilusionado con la industria". Recuerda interpretar la primera canción y quedar satisfecho con el resultado, se veía fuerte, aunque el destino le tenía preparada una mala jugada. Lo siguiente que recuerda es "abrir los ojos y no saber que estaba pasando". Se había caído del escenario, cuando realizaba parte de su actuación especial subido a la peana, desde una altura equivalente a un primer piso.

Tanto es así, que lo primero que hizo tras recuperar la consciencia fue decir que "estaba bien" y que el show debía continuar. Solo cuando vio el susto en la cara de su hermana entendió que lo que había ocurrido era grave.

Una rehabilitación llena de sorpresas

"Cuando abría los ojos, veía flores por todas partes y, cuando los cerraba, veía dinosaurios", explica el artista. Lo que le sucedía es que tenía el 'síndrome de Alicia en el país de las maravillas', tal y como le dijo una de sus oftalmólogas. Cuando se padece, el cerebro, ante la falta de vista que le trasladan los ojos, recrea imágenes irreales para compensar la situación.

te puede interesar David Alandete revela el detalle que hace "más interesante" la gala de los Premios Oscar de Hollywood este año

Tras muchos vaivenes, uno de sus mejores amigos, Fabio McNamara, le llevo agua sagrada de la Virgen de Umbe, desde Lauquíniz, Vizcaya. Un punto de inflexión. Lo primero que hizo tras salir del hospital fue ir hasta la localidad vasca, junto con Fabio, para rezar a la Virgen de Umbe. Sucedió, entonces, "algo milagroso". En cuestión de cinco minutos, durante el rezo, el cielo vasco pasó de ofrecer un paisaje nublado y lluvioso, a lucir un sol precioso.

'reset', algo más que el título de su último single

'Reset', el arte de reinventarse, de "coger el toro por los cuernos cuando las cosas no van bien". Cuenta Vaquerizo que ese es el prisma desde el que enfoca la vida en estos momentos. Se trata de actitud. La esencia joven, explica, no se debe perder, más bien, "hay que tomarse la vida de forma gaditana, con arte".

Mario Vaquerizo es muy consciente del ruido que se genera a su alrededor cada cierto tiempo. Sin embargo, se toma la crítica dañina como algo irrelevante. Cualquier persona con vida púbica tiene que convivir con ella y, "mientras no dañe a la familia, no hay que darle importancia", asegura.

'Reset' no equivale a miedo. Recuperado de su caída, el artista incide en que no piensa dejar de subirse al 'Giratutto', la máquina que provocó su accidente. Admite que la mira con "respeto", pero explica que no puede dejar de hacer el show que le gusta a él y que le gusta al público.

En una pincelada sobre actualidad, Vaquerizo, tirando de mano izquierda, ha explicado como el 'reset' también es necesario en la primera fila política. Argumentaba que "no hay que mantenerse por mantenerse, más bien, hay que regenerarse, porque eso es lo que nos hace estar vivos".