María José, activista trans, en Herrera en COPE

Ser hombre o mujer ya no depende de ningún criterio más allá del propio. Lo que dice la ley es que cualquiera puede cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar ningún informe médico ni de someterse a un proceso de hormonación. De hecho, cualquiera podría volver a su sexo original seis meses después.

La ley lo que hace es apartar el métido científico del proceso... y eso tiene consecuencias.

María José Hernández comenzó a hormonarse con 40 años. Es una mujer trans. Pero no está nada de acuerdo con todo lo dice esta ley.

María José ha explicado en Herrera en COPE que“somos lo que somos biológicamente. Yo nací varón con una anomalía conocida como transexualismo. Yo quería verme chica y así hasta que conocí al transexualismo”

Esta mujer trans ha relatado que “de joven no podía comprar los libros sobre este tema aunque los leía en una librería. Allí y encontré uno sobre desviaciones sexuales y pensaba que era una desviada. El día que iba a tallarme para la mili compré un libro, 'El enigma', donde ví que había una solución a mi problema”

Sobre los bloqueadores hormonales en niños, los ha definido de “barbaridad. No son tra reversibles como dicen. Estas personitas no estan terminadas de hacer. No podemos hacer cambios en nuestro cuerpo antes de tiempo. La ley actual es una barbaridad en sí misma. Claro que debemos pasar por psicólogos para ver si somos una cosa u otra. La hormonación no puede hacerse con menores”.

“Un sentimiento es ser del Atleti, como era mi padre. En lo sexual eres o no eres y no vale eso de cambio, y el yo me siento en la montaña mujer y en el bar hombre. No vale”, ha defendido María José.

También Alberto Herrera ha hablado con el periodista Quico Alsedo, autor del libro 'Víctimas de lo trans”, que ha afirmado que “la gente no puede hablar porque se encuentra enfrente un estado de opinión muy sólido. Los que no tenemos nada que ver nada con el tema, no queremos ser transfobos de ninguna manera y todo lo que desde ese sector se pide sabemos hay que dejar hacerlo porque si no estaríamos patologizando a los transexuales aunque no es así”.

Sobre los peligros de la ley, el periodista de El Mundo cree que “los adolescentes y familiares cuentan con la enorme distorsión que da el presentar delante de ellos una bandeja en la que le muestran todo lo que puede ser... ese zapping de género o sexual es enorme para el adolescente y sobre todo para los que tienen trastornos.”