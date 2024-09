Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea: "No puede haber política de migración sin política de devolución"

Hace 30 años llegaba a las Islas Canarias la primera patera. Un 28 de agosto, un cayuco con dos jóvenes subsaharianos a bordo. Desde entonces no han parado de llegar pateras con migrantes que buscan una vida que no pueden encontrar en sus países de origen, si no pierden la vida antes de pisar tierra.

Durante todo el verano la llegada de migrantes a Canarias, y en especial a la isla de El Hierro, ha sido incesante. Situación que se recrudece cada día y que ha llevado al gobierno de las islas a pedir ayuda no solo al Gobierno de España sino también a la Unión Europea.

Por este motivo, esta misma semana el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha estado en la isla de El Hierro para comprobar in situ la magnitud de la crisis migratoria que se está produciendo en Canarias.

Tras mantener encuentros y reuniones, no solo con las autoridades políticas regionales y locales sino también con organismos y entidades que participan en la atención a los migrantes, como el Servicio Canario de la Salud, Protección Civil, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja, Margaritis Schinas, compartía con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, las conclusiones que ha sacado durante esta visita.

"He querido transmitir un mensaje claro, sencillo, de solidariadad, que los canarios no están solos en estos momentos difíciles. En Europa tenemos una imagen bastante mejorada de gestionar la inmigración tanto en la ruta mediterránea como en la ruta del Egeo, pero desgraciadamente la ruta atlántica sigue siendo un problema y tenemos que trabajar todos juntos para ayudar a España y a Canarias, ese ha sido el objetivo de la misión de estos dos días", explica.

Para el vicepresidente de la Comisión Europea, en el problema de la inmigración hay que hacer tres cosas: " primero, incrementar el apoyo financero a España y a Canarias para mejorar las condiciones de los centros que están bajo presión, he ofrecido una financiación adicional desde Europa. En segundo lugar, incrementar la presencia de las dos agencias europeas FRONTEX y la Agencia Europea de Asilo. Tenemos presencia de FRONTEX en el archipiélago, pero no en el mar, tenemos en procedimiento de logística y hay que tenerla en el mar. Y hay que tener esa presencia también en los paises de origen y de tránsito, y la tercera cosa que hay que hacer es empujar a los 3 países que alimentan los flujos migratorios hacia Canarias: Senegal, Mauritania y Gambia que tienen mucho que perder si no trabajan con nosotros, hay que implicarles porque hay que abordar el problema de raíz".

Margaritis Schinas no ha querido entrar en las discrepancias surgidas entre el Gobierno central y el canario por el problema migratorio. "El papel de los comisarios europeos no es entrar en dinámicas de cambio de criterio, de discordia, de desacuerdo; nuestro papel es hacer todo lo necesario para que todos los niveles, europeo, nacionales, regionales y locales trabajen juntos y mi visita a Canarias no tenía el objetivo de entrar en esta dinámica, nuestro papel es aportar soluciones".

No puede haber política de migración sin política de devolución

Hoy se espera la llegada de 10 pateras que habrían salido de Marruecos. ¿Cree el vicepresidente de la Comisión Europea que Marruecos hace todo lo que puede?

"Estamos satisfechos con el nivel de cooperación de Marruecos, sobre todo en la faceta Mediterránea, cooperan en Ceuta y Melilla, también hacen lo que tienen que hacer; ahora la parte atlántica es distinta con una situación complicada y si tenemos algún incidente de este lado, quiero pensar que es consecuencia de la geografía y no por falta de colaboración de las autoridades marroquíes".

Sobre qué se debe hacer con los migrantes que llegan, Schinas es contundente "sin lugar a dudas, no puede haber una política europea de migración sin una política fuerte de retorno. No habrá solidaridad entre los estados miembros de la UE si no somos capaces de devolver a aquellos que no tienen derecho de protección en Europa. Europa será siempre un destino de asilo para los que huyen de la guerra, la discriminación, pero no puede ser un destino para los irregulares y estamos devolviendo mucho más que antes. Se les está devolviendo con dignidad, con nuestros valores, pero hay que devolverlos. Tenemos que ser justos, pero firmes"

La legislación schengen la tenemos que respetar todos

Además del problema de migración, el vicepresidente de la Comisión, ha contestado a las preguntas de Herrera sobre Venezuela, y la obligación de los estados miembros de reconocer la victoria de Edmundo González frente a Maduro. "Todo lo que dice el Parlamento Europeo es algo que tenemos que tener presente y muy en cuenta. El Parlamento Europeo refleja la voluntad política de los europeos y no lo podemos ignorar. No es de mi competetncia, pero seguro que Josep Borrell habrá tomado buena nota de lo que nos dice la Eurocámara".

Sobre si España ha violado la legislación europea al permitir la presencia de Delcy y Jorge Rodríguez en la embajada de España en Caracas para coaccionar a Edmundo González, Schinas asegura que pese a no saber qué pasó, "la legislación Schengen la tenemos que respetar todos".