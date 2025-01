Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Los autónomos no van a cerrar antes, sino que asumirán la reducción de la jornada de sus trabajadores"

El año 2025 empieza "con incertidumbre", tal y como ha señalado este jueves Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, en 'Herrera en COPE'.

Ha apuntado que si bien el año 2024 ha cerrado "con creación de empleo en el sector público y las empresas de mayor tamaño", la realidad del "verdadero tejido empresarial español", constituido por autónomos y pequeñas y medianas empresas, "se ha destruido empleo".

Por ese motivo, Amor ha pedido esperar para poder ver "el comportamiento que hay", ahora que subirán las cotizaciones, de impuestos y la reducción de la jornada laboral, que costará a las empresas y autónomos "más de 12 millones de euros" y que afectará a todos aquellos que tengan trabajadores.

De hecho, en 2025 prevén que la creación de empleo "llegue a más de 400.000".

Por otro lado, sobre el sistema de pensiones, ha explicado que llevamos "años parcheando" y las medidas no servirán "para paliar el déficit entre lo que hay entre el gasto y el ingreso", y que "no atajamos el gran problema que tenemos, que no es de ingresos, sino de gastos".

La reducción de la jornada laboral y el iva franquiciado que no se aplica todavía en españa

El presidente de ATA se ha quejado de que en el momento en el que entre en vigor la reducción de la jornada laboral, un autónomo "no va a cerrar una hora ni media hora antes su negocio, sino que asumirá la reducción de jornada que tengan sus trabajadores".

Y sobre el IVA franquiciado, la medida de Bruselas para que los autónomos no facturen el IVA y quienes facturen demasiado se olviden de repercutirlo, Amor ha lamentado que nuestro país "es el único que no lo establece".

"En todos los países está aplicado, pero aquí no se aplica, algo que es incomprensible, puesto que hemos estado años hablando y donde llegamos a un marco en el que establecíamos cómo se debía aplicar", ha apostillado.

"Al final Hacienda no lo va a aplicar; para cumplir la directa se aplicará a los que tengan ventas intracomunitarias", ha agregado.

Finalmente, Amor ha lamentado que "en pleno siglo XXI, los autónomos deban cumplir cuatro trimestres en cuanto a la declaración de IVA cuando se podría haber suprimido y puesto en dos".