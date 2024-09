López Miras, en COPE: "Si rompemos el principio de solidaridad, nos volvemos españoles de primera, segunda y tercera"

Ha sido uno de los temas del fin de semana. La financiación singular de Cataluña no solo marcó el sábado el Comité Federal socialista, sino también la portada de todos los medios de comunicación y sobre este asunto ha hablado este lunes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En 'Herrera en COPE' ha dejado claro que "estamos ya tan acostumbrados a tanto del presidente, que ya nada nos sorprende, aunque nunca llega a su límite".

Ha apostillado que Sánchez "es un trilero" y se está dando cuenta "de que no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". De hecho, y sobre el documento del Concierto Catalán, considera que "o ha engañado a los independentistas o está engañando al resto de españoles, como hace normalmente".

Ha zanjado que Sánchez "no puede cambiar un modelo de Estado" y que eso es "ilegal". Para poder llevar a cabo un cambio de modelo de financiación, primer es necesario "cambiar la Ley Orgánica de la financiación de las comunidades autónomas", lo cual supone a largo plazo cambiar "nuestro sistema autonómico" y "nuestra Constitución".

"El principio de solidaridad es que todos aportamos a la caja común" y que si rompemos esto, ha asegurado el presidente murciano, "nos volvemos españoles de primera, segunda y tercera". En este sentido, ha agregado que "esto es ilegal y no se puede hacer".

"Este no es el sistema de financiación autonómico de igualdad entre los españoles. Si Sánchez quiere cambiarlo, tiene que ir a un proceso constituyente y no se lo vamos a permitir", ha aseverado el presidente de Murcia.

LÓPEZ MIRAS PIDE DEBATIR EL MODELO EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

López Miras ha explicado que en los últimos cinco años y después de enviar más de 20 cartas para concertar un encuentro con el presidente del Gobierno, "no ha encontrado el hombre un hueco para reunirse conmigo" y ha admitido que está "deseando que me convoque".

"Si hablamos de la financiación de todos los españoles, le voy a decir que tenemos que vernos en una mesa multilateral. Queremos igualdad con el resto y esto solo se negocia en la Conferencia de Presidentes; todos juntos", ha agregado.

Ha aprovechado también para hablar sobre los fondos europeos Next Generation. "La realidad es que es un desastre. Somos el país con menos ejecución de los fondos y no están llegando a la mayoría de empresas", ha lamentado López Miras. Por ello, insta al presidente del Gobierno, y ya que "están siendo inservibles", a repartirlos entre las distintas regiones: "Estamos pidiendo que se traslade a las comunidades para pagar servicios públicos".

"Si fuéramos independentistas, tendríamos mañana la transferencia, pero me temo que no va a atender a esta petición", ha apostillado.

Finalmente, y sobre la ruptura del PP con Vox en todas las comunidades autónomas en las que habían llegado a un acuerdo de coalición, a juicio de Miras Vox "cometió un error". De hecho, en Murcia "teníamos un gobierno que funcionaba" y así lo hizo durante diez meses, a pesar de sus diferencias.

"Espero que Vox no entre en la dinámica del PSOE o de Podemos, de hacer oposición o decir no por decir no", ha concluido.

Puedes escuchar la entrevista completa reproduciendo el audio en la parte superior de esta noticia.