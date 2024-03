Leo Harlem, en Herrera en COPE

Una de las películas que se estrenan este viernes es una comedia divertidísima para ver en familia y que se llama 'La familia Benetón'. Cuenta la historia de Toni, un hombre cascarrabias, soltero y sin hijos que huye de los niños a toda costa.

Su vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y, de la noche a la mañana, se convierte en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados: cada uno de un país y procedencia diferente.

La película está dirigida por el madrileño Joaquín Mazón y la protagoniza Leo Harlem, que este viernes ha visitado Herrera en COPE.

El humorista vallisiletano ha explicado que “aunque surgen los problemas durante la película, El Langui y yo nos vamos arreglando”.

En la película, Leo sale conduciendo, aunque ha reconocido que “no tengo carné de conducir. Pero es como Spiderman, que tampoco en la vi, concud

Sobre las opiniones que dicen que ir al cine es caro, ha afirmado que “invito a que la gente vea un rodaje. Con la entrada no se paga todo lo que se hace allí”

A Leo Harlem le gust ver las películas “el primer día de publico. Ésta la vi en Málaga y a la gente le gustó. La gente te sorprende siempre para bien”

Sobre su vida personal, Leo ha desvelado tener “17 bicicletas. Me encantan hasta aparcadas. No las de competición, las normales. Luego reconozco que la eléctrica me ha ayudado mucho a salir a pasear. Te da una sensación de libertad montar en bici...”

Sobre sus inicios en el mundo del humor, Leo ha recordado que su primera actuación fue “en la Sala

Salamandra, entraron 200 personas y se quedaron fuera 300. Pensaba que se reían porque eran de Valladolid como yo, no por ser gracioso”.

Sobre su vertiente gastronómica, el humorista y actor ha reinvindicado que “el aciete de oliva tendría que tener un ministerio propio, tendría que venderse en las farmacias. Aunque reconozco que no me cuido todo lo que debía. Si ves mi frigorífico parece marte... solo hay color rojo. Pimentón, embutidos...”