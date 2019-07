Las palabras de Herrera sobre Pablo Iglesias que han sorprendido a sus seguidores

En su monólogo de este martes, Herrera ha alabado el papel de Iglesias durante su intervención en el debate de investidura. "Iglesias le hizo un gambito magistral hace tres días. De maestro de la política. Porque cuando Sánchez dijo que no podía tenerlo en su gobierno, Iglesias dijo que se quitaba de enmedio pero que quería cinco ministerios y que él decidría quiénes. No estará él pero va a estar su Cristina Kirchner. ¡Ya me dirás ustedes qué diferencia hay! Y el otro se da cuenta de que se tiene que tragar todo lo exhibido de televisión en televisión y de radio en radio. No en ésta, por cierto, porque le da auténtico alipori venir", ha comenzado Herrera.

"Sánchez les pidió el apoyo a todos con un discurso con todos los mantras, pero no hubo una propuesta de programa. Fue una serie de posturitas pero sin información práctica. Mucho ecologismo, feminismo, justicia social y un poco de Franco, que siempre queda bien. Pero de las cosas de verdad, nada. Ayer, Iglesias estuvo sereno y coherente. Yo creo que estuvo demoledor. Lo digo yo que he sido crítico con Iglesias hasta durmiendo. Dijo un par de tonterías porque tampoco vas a pedir que sea perfecto - el alimento del pitas pitas para sus gallinitas - pero en el mensaje a Sánchez fue demoledor. Cuando le dice que por mucho que se fíe de Tezanos, como esto siga así no va a ser presidente nunca. Porque Sánchez le daba largas, se retractaba... Sánchez no quiere a ningún dirigente de Podemos en el Gobierno", ha concluido.