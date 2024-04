Juan Valderrama y el documental 'Hispanoamérica', en Herrera en COPE

Hay un documental que está revolucionando las salas de cine de nuestro país y que se encuentra en top 10 de las películas más taquilleras del momento.

Es el documental “Hispanoamérica, canto de vida y esperanza', obra de José Luis López Linares en el que se desmontan los mitos de la leyenda negra española.

Este viernes nos ha visitado Juan Valderrama, cantante y compositor, que ha participado en el documental y al que ha definido “como el documental más emocionante al que me he enfrentado. No mete el dedo, mete el brazo en la llamada Leyenda Negra porque cuenta la verdad que se nos ha ocultado”

Valderrama ha explicado que “en el siglo XVII había indígengas ricos, casado con españolas. Aquello no era una colonia, mezclamos las sangres tal y como pidió Isabel la Católica cuando eliminó la esclavitud. Creamos un ente nuevo, Hispanoamérica”.

También ha destacado los llamados “cantes de ida y vuelta. Cómo el flamenco y el folclor local se mezclaron y dieron paso a nuevas músicas que perviven aún. Por ello, el flamenco tiene más que ver con Hispanoamérica que con otro cualquier sitio”.

Y es que para Juan Valderrama, “el folclor forma parte del documental para conocer realmente lo que sucedió allí en Hispanoamérica”.