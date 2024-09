José Antonio Zarzalejos desgrana la posible estrategia de Sánchez con la financiación singular y la respuesta del PP: "Han sido claros"

Este lunes se reúne el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con los barones de su partido con el objetivo de unificar la postura y la estrategia de cara al tema de la financiación singular para Cataluña.

El periodista José Antonio Zarzalejos, al que Carlos Herrera presentaba diciendo que "su olfato político y su hondo conocimiento del país y de la realidad, hace que todos sus diagnósticos sean muy interesantes", ha dado las claves al respecto en el estreno de su nueva sección 'Sexto Sentido' en 'Herrera en COPE'.

Una reunión que no es suficiente

Este espacio comenzaba cuando Carlos Herrera le preguntaba acerca de si era una buena estrategia que los barones del PP acudiesen a la llamada de Pedro Sánchez. El exdirector del ABC empezó aclarando que "Sánchez está incumpliendo un reglamento que él mismo aprobó con los presidentes autonómicos en el año 2022".

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Continúa explicando que, según este reglamento, "la Conferencia de Presidentes se reunía dos veces cada año, artículo 4 de ese reglamento, porque la conferencia, que es un órgano establecido en la ley en 2015, es el máximo órgano de cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central".

Pero, además, Zarzalejos ha añadido que "hay otro que tampoco se ha convocado, que es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Según el periodista, Pedro Sánchez estaría evitando la Conferencia de Presidentes porque "no quiere tratar el tema de la financiación de Cataluña", y al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "es donde deben discutirse los asuntos específicos de la financiación autonómica".

Sobre esta primera pregunta que le hacía el comunicador de COPE, finalmente concluye con que "no está mal que vayan. ¿Por qué? Porque hay que preservar el principio de institucionalidad. Por una parte, y segunda, porque si abandonan ese territorio, pues lo ocuparía la dialéctica y el relato del Partido Socialista y del propio Gobierno".

Sin grietas aparentes

De momento, dos presidentes han acudido a la llamada de Sánchez y, como explica el nuevo colaborador, "el andaluz Moreno Bonilla y el gallego Rueda, han sido claros. No han presentado ninguna grieta".

Europa Press Sánchez y Moreno Bonilla durante una reunión en Moncloa

Ha comentado que en el Partido Popular "no van a aceptar ese planteamiento, no van a modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".

Sin embargo, el Presidente intentaría conseguir el apoyo de las autonomías "no por la financiación en sí, sino para la condonación de la deuda que tienen en el Fondo de Liquidez Autonómica".

Ayuso y las fortalezas de Madrid

Zarzalejos explica que "le convendría ir porque Madrid tiene unas enormes fortalezas. La primera fortaleza es que de las tres comunidades autónomas que aportan al conjunto, solo hay tres, son Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid aporta el 70% de lo que va a la caja común desde las autonomías.

Continúa desarrollando que "Madrid no ha hecho uso de los fondos de liquidez autonómica. Se ha financiado en el mercado. En el año 2012 renunció a endeudarse con el Estado, lo cual le da una baza de autonomía muy grande".

Y, en tercer lugar, "y como ayer en El Confidencial declaraba la consejera de Economía, a Madrid le debe el Estado más de 800 millones".

EFE La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Concluye que "con esas tres razones no se ve motivo especial para que no acuda y para que no aproveche además un espacio mediático importante, que es la sala de prensa de la Moncloa o en su momento la Casa de Correos, que es donde ella se manifiesta".

Los dos presidentes que más difícil lo tienen

Para José Antonio Zarzalejos, el PP tiene que tener clara su estrategia, pero quien lo tiene realmente complicado son "Adrián Barbón, que es un hombre que no se ha pronunciado hasta este momento con rotundidad, y Emiliano García Page, que sí lo ha hecho y para los dos va a ser un trago"

Esto se debe a que, si no son rotundos, "van a tener dificultades en sus respectivas comunidades, ambas muy perjudicadas por la merma de lo que supondría un concierto económico a Cataluña que implicaría detraer del conjunto de la financiación entre 6.600 y 13.000 millones".