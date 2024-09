¿Qué dice exactamente el acuerdo del Gobierno con ERC sobre la financiación singular para Cataluña?

"Lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice el acuerdo no lo dice", así trataba de defender la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado el acuerdo de financiación singular para Cataluña además de asegurar que este acuerdo fiscal mantiene "exactamente" la solidaridad entre territorios del modelo actual de financiación y a la vez "profundiza en el federalismo". Un acuerdo que ha llevado a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat: "El único hecho por el cual se llega a este acuerdo es para conseguir los votos de Esquerra y mantenerse en el poder", recuerda Roberto Bermúdez de Castro.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón deja claro que "si tan buena fuera esta nueva reforma fiscal para el conjunto del país, lo que tendría que haber hecho Sánchez, además de la amnistía y los indultos, es haberlo llevado en el programa electoral". Por este motivo, Roberto señala que "el único hecho de esta reforma inconstitucional, insolidaria y auténticamente que destroza el Estado español es conseguirse mantenerse en el poder dos, tres, diez, quince meses".

Por otra parte, invita a la ciudadanía a reflexionar sobre qué supone esto para el futuro de nuestro país: "Con esta reforma, que es institucional, que es ilegal, que es aberrante y que da privilegios a una parte de España en contra del resto de los españoles, dejamos de ser ciudadanos libres e iguales. Lo que supone no solamente es que las comunidades tengamos a partir de ahora más dificultad para poder tener una mejor sanidad, una mejor educación y mejores servicios sociales, porque perdemos financiación. Lo que supone es que el Estado va a perder decenas de miles de millones de euros para poder hacer algo lo más importante que debe hacer un Estado, que es redistribuir la riqueza. Que los ciudadanos que viven en las comunidades menos desarrolladas tengan opciones cada día de acercarse a niveles de renta, a niveles de vida de las más desarrolladas".

Lo que dice el acuerdo

Ana Samboal, directora de 'El Cascabel Edición Domingo' de TRECE, destacaba resume en tres puntos fundamentales este acuerdo fiscal para Cataluña: "Lo que dice es que ya no hay Agencia Tributaria española, sino que en ese territorio la que gestiona, liquida, recauda, inspecciona, etc. es la Agencia Tributaria catalana. Lo que dice ese acuerdo es que será la Agencia Tributaria catalana la que pague al Estado español una parte por los servicios prestados y lo que dice es que la solidaridad estará limitada a que las comunidades autónomas a las que no les llegue para financiar los servicios que tienen que prestar a sus ciudadanos, lo primero que tienen que hacer es subir los impuestos tan altos como los tiene la Generalitat de Cataluña".

Roberto Bermúdez de Castro ha analizado este acuerdo firmado por el Gobierno y ERC punto por punto y saca sus conclusiones: "Te das cuenta de que este acuerdo lo que va a traer el resto de España es pobreza y un desarrollo económico muy justo y muy limitado. El preámbulo de este acuerdo, que nadie lo lee, lo pone bien claro. Esto no es una reforma del sistema financiero actual. Esto no es seguir con el modelo actual. Y lo pone bien claro. Esto es romper con el sistema actual. Tener nuevos principios bilaterales. Y es romper la España que conocemos. Este acuerdo va a suponer, sin ninguna duda, pobreza y poco desarrollo en muchas partes de España, y un gran desarrollo en Cataluña, que va a disponer cada año de 22.000 millones de euros para poder hacer y deshacer.

Lo que no dice el acuerdo

"Y luego también recordaros a los televidentes. Aparte de esto, las pensiones en Cataluña las sigue pagando el Reino de España, el subsidio de desempleo lo sigue pagando el Reino de España, y todo este conjunto de políticas las seguirá pagando el Reino de España. Con lo cual, políticas de infraestructuras, políticas sociales, políticas de nuevos desarrollos, no se van a poder dar", puntualiza.