José Antonio Maldonado, meteorólogo, sobre la borrasca Claudia: "La situación es bastante peliaguda y va a seguir lloviendo en gran parte de la Península"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha advertido este viernes en el programa 'Herrera en COPE' de que, a pesar de las intensas lluvias ya registradas, "va a seguir lloviendo en gran parte de la península". La borrasca Claudia mantiene un escenario de gran inestabilidad y, según el experto, aunque las alertas se moderen, el panorama meteorológico sigue siendo complicado.

Maldonado ha explicado que, aunque se observa una mejoría transitoria en la mitad occidental, esta no durará. "La situación sigue siendo, pues, bastante peliaguda", ha sentenciado. El frente asociado a la borrasca se desplaza desde el País Vasco hacia el centro y sur peninsular, pero la tregua será breve.

Un nuevo frente inminente

Un nuevo frente se aproxima por el Atlántico y "está ya casi, casi tocando las costas de Portugal", lo que provocará un empeoramiento generalizado por la tarde. Se esperan lluvias fuertes también en los Pirineos y el sur de Baleares, y la inestabilidad aumentará de nuevo en las mitades occidental y oriental. Además, se vienen registrando rachas fuertes de viento que en las últimas horas han llegado a derribar árboles.

Previsión para el fin de semana

Para el sábado, la borrasca Claudia se centrará en el noroeste, cubriendo los cielos de la mayor parte de las regiones. Las precipitaciones serán importantes, sobre todo en los Pirineos, el Sistema Central y el oeste de Andalucía. La cota de nieve se situará a partir de los 2.000 metros en los sistemas montañosos.

Imagen infrarroja de satélite de la borrasca Claudia sobre Irlanda

El domingo, la borrasca comenzará a disiparse, pero "no quiere decir que vayan a desaparecer las lluvias". La inestabilidad se mantendrá y por la tarde volverán las precipitaciones, aunque no tan intensas, afectando principalmente a zonas de Galicia y el área del Estrecho. También se prevén numerosos bancos de niebla en la vertiente atlántica.

Una de las mayores preocupaciones son los ríos, ya que, como señaló Maldonado, "algunos ríos ya se han desbordado o están en riesgo de desbordarse". Esta situación afecta especialmente a zonas de la comunidad de Extremadura y algunos puntos de Andalucía. Aunque la lluvia es bienvenida, la intensidad está causando problemas.

De cara a la próxima semana, la inestabilidad de Claudia todavía se dejará sentir el lunes, con posibles chubascos localmente fuertes en la vertiente atlántica. Sobre las temperaturas, el meteorólogo ha confirmado que se espera un "bajón notable", pero ha descartado la llegada inminente del "frío de invierno". La siguiente borrasca, que se llamará David, todavía no tiene fecha de llegada.