Jesús González Green y el motivo que le hizo perder la visión de un ojo: “Noté algo raro”

Jesús González Green, periodista, escritor y aventurero, ha pasado este martes por Herrera en COPE para relatar cómo sus vivencias lo llevaron a cruzar el Atlántico en globo, convirtiéndose en el primero en emular la hazaña de Colón por aire. "El desafío siempre ha sido hacer lo que nadie ha hecho", comentó con firmeza a Alberto Herrera.

Desde los 16 años, Jesús ha volado en planeadores, una experiencia que definió como "volar como los pájaros, buscando térmicas y ascendencias". Esta pasión lo llevó a convertirse en el primer piloto español de globos aerostáticos, título que obtuvo en Inglaterra.

En 1992, junto a Tomás Feliu, replicó la ruta de Colón en globo, partiendo de la isla de El Hierro y aterrizando en Venezuela. "Tuvimos una suerte enorme; el globo se rompió y nos enfrentamos a tormentas que nos desviaron peligrosamente", confesó.

Jesús destacó los riesgos de volar, como las térmicas extremas en Andalucía y los impredecibles vientos del Atlántico. "Una tormenta te pone al límite; no mandas tú, manda ella", expresó al recordar cómo sobrevivieron a una tormenta en plena noche.

Además de sus aventuras aéreas, Jesús ha cubierto conflictos bélicos en lugares como Yemen, El Salvador y Angola. "La guerra te enseña que no hay certezas, todo puede cambiar en un segundo", reflexionó.

En 1977, fue detenido y condenado a muerte en Zaire (actual República del Congo). "Nos salvamos de milagro, fue una experiencia que me marcó profundamente", rememoró.

Jesús González Green lleva un parche en el ojo, una característica que se ha convertido en parte de su identidad. "Una combinación de incidentes contribuyó a que perdiera la visión en un ojo", explicó. Entre los factores, recordó un accidente de coche en el Líbano durante un bombardeo, donde el conductor, en su afán por evitar proyectiles, chocó violentamente. "Me quedé medio grogui y el impacto probablemente dañó la retina", relató.

Otra experiencia ocurrió en India, donde un masajista, mientras intentaba aliviar tensiones, presionó sus ojos de forma indebida. "Noté algo raro al momento, pero no le di importancia. Tiempo después, el médico me dijo que aquello pudo haber sido determinante", comentó. Aunque la pérdida de visión fue un golpe, Jesús lo tomó con su característico humor y resiliencia: "Ahora llevo un parche y, según mi nieto Martín, parezco un pirata. Supongo que no es mal papel para un aventurero".

González Green ha sabido transmitir su amor por la aventura a su familia. "Mi abuelo parece un pirata", declaró su nieto Martín, recordando las historias vividas juntos.

"Ser abuelo es como vivir una nueva aventura", afirmó Jesús, quien ha disfrutado de compartir sus hazañas con sus nietos, incluso llevándolos a volar en globo.

Jesús concluyó con una lección: "Lo importante no es solo vivir aventuras, sino saber llenar la vida con experiencias que la hagan significativa".