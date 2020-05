Javier Solana: De la investigación a la vacuna hay un trecho que tenemos que transitar sin hacer disparates"

El exministro y presidente del PAtronato Museo del Prado Javier Solana ha estado un mes ingresado por coronavirus y ya se encuentra en casas recuperándose en casa y dice encontrarse “muy bien, recuperándome bastante bien, no veo nada que vaya hacia atrás”. No pierde la oportunidad de “agradecer a las gentes, las buenas gentes del Hospital Ramón y Cajal que fueron capaces de sacarme adelante, no lo olvidaré”.

Javier habla en‘Herrera en COPE’ de la preocupante situación que estamos viviendo y de la que es difícil saber cómo vamos a quedar ya que “todavía estamos en unas circunstancias que son los primeros quince minutos de una pandemia que ha empezado hace nada y que sabemos muy poco, muy poco de cómo va a evolucionar”.

Cuenta que ha mantenido conversaciones con Ginebra y que la mayor preocupación es que “todavía conocemos muy poco del virus y que todo lo que se hace se hace con unas dificultades de pruebas y errores en muchas cosas. Los laboratorios más importantes del mundo, entre los que hay algunos españoles, tienen una enorme dificultad por el poco conocimiento que tenemos del virus, un virus que muta, que tiene un fenómeno muy difícil”.

Solana describe este momento del que “el mundo estaba preparado para ver, estanos preparados para ver posiblemente algún tipo de conflicto como los que vemos en estas épcas en Oriente Medio, etc; donde lo que se destruye fundamentalmente es la infraestructura del país, las fotos que salen de Siria u otros lugares que están en guerra lo que se ve es la destrucción física”.

Con esta pandemia son los hombres y mujeres que sostienen el país los que son atacados

Y recalca que “esta pandemia no toca nada que sea físico, la infraestructura del país está toda como la encontramos como hace tres meses, las iglesias abiertas, las fábricas no han caído… Lo que hace tremendo esto es que son los hombres y mujeres que sostienen el país los que atacados, y nuca habíamos pensado en eso”.

A este respecto, recuerda Javier que en EE.UU. “con Carter de presidente, unos científicos inventaron la bomba de neutrones que lo que hacía era mantener la estructura en pie y matar a gente, eso era una barbaridad lo que se estaba pensando hacer desde la perspectiva para ir a la guerra. Lo que tenemos hoy es una cosa muy parecido a eso, y además que se extiende al mundo sin conocer muy bien los ritmos”.

La pandemia es un problema estrictamen global que requiere una solución global

SOLANA CRITICA LA GESTIÓN DE LOS POLÍTICOS EN ESTA CRISIS

Critica Javier Solana la actuación de nuestros políticos y la gestión que se está llevando a cabo argumentando que “el debate de ayer (en el Congreso de los Diputados) todavía se queda muy lejos del debate general que hay que hacer por ejemplo de cómo la pandemia no se está resolviendo de una manera global” y recalca que “este es un problema estrictamente global que no puede tener un solución que no sea global”.

Solana cree que “están haciendo de un problema de esta dimensión un problema de si mañana la Comunidad de Madrid va a poder pasar a la fase 2. Me parece que es un poco perder la sensación o dar la sensación a la gente de que esto es una cosa más sencilla de lo que es”.

Sobre el papel de la UE en esta crisis señala Javier que “los recursos que la UE está poniendo en estos momentos sobre la mesa son recursos que no se conocían, es una cantidad de dinero que si se gestiona bien, si se gestiona bien, hay dinero para poder resolver muchos de los problemas que tenemos”.

SOLANA LLAMA A LA CAUTELA Y PRECAUCIÓN CON EL CORONAVIRUS

E insiste en que “la mayor preocupación es que no nos estamos dando cuenta de en qué mundo estamos viviendo, la Biología ha entrado en nuestra vida cotidiana de la peor manera posible, pero con esta intensidad y este desconocimiento de la situación es lo que más me preocupa”.

De la investigación a tener la vacuna hay un trecho que tenemos que transitar sin hacer disparates

Además, vuelve a llamar la atención en que esto no se trata de algo fácil y sencillo y que hay que hacer las cosas bien porque aunque “los equipos españoles, científicos, de biología, que son magníficos, están trabajando en la investigación. Pero de ahí a tener la vacuna hay un trecho y ese trecho es el que tenemos que ser capaces de transitar sin hacer disparates, sino al contrario, tratar de ir hacia la dirección más correcta aunque se vaya más despacio”.