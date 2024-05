Un investigador desgrana en COPE los factores que influyen en la subida de las bajas laborales

En España cada vez hay más bajas laborales. Y es que cada año, los datos de bajas van aumentando superando el récord del año anterior. Los empresarios y sindicatos obviamente están algo preocupados y han mostrado esas preocupaciones en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Se plantean si las mutuas deberían tener un mayor protagonismo en las bajas traumatológicas, que tiene implicaciones para la productividad de las empresas y también para la salud de los trabajadores.

Los datos de la Seguridad Social a cierre de 2023 indican que las incapacidades temporales por contingencias comunes registraron una prevalencia media de 47,3 por cada 1.000 asalariados. Es el máximo desde que existen estos estudios en 2007.

Además, no es solo cosa de asalariados, también ocurre en el caso de autónomos, un sector que también se encuentra en máximos históricos, y llama la atención especialmente porque un autónomo de baja, reduce muchísimo sus ingresos, dado que un día que no trabaja, es un día que no cobra. ¿Por qué hay tantas bajas? Los expertos señalan cuatro razones principales: el envejecimiento de la población, el atasco de la sanidad pública, la buena marcha del empleo y un cambio en la conceptualización del trabajo.