La inesperada relación que establece Víctor de Aldama entre Ayuso, Page y Abascal

Víctor de Aldama se convertía en el protagonista hace tan solo unos días al aparecer, por sorpresa, en la comparecencia de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez. El comisionista del caso Koldo ha pasado este lunes por 'Herrera en COPE', donde ha explicado a Carlos Herrera por qué acudió a ducha rueda de prensa, así como otras novedades clave para el futuro del PSOE.

Al ser preguntado por su relación con el PP y la manifestación que tuvo lugar este domingo, con Feijóo a la cabeza pidiendo una convocatoria de elecciones, De Aldama ha asegurado que no tiene relación con ningún partido, aunque ha mencionado a ciertas personas que considera muy válidas de distintas ideologías.

su opinión sobre la oposición

"No tengo nada que ver con el PSOE, ni quiero saber nada del PSOE, ni soy simpatizante, ni soy militante, tengo otras ideologías, pero tampoco tengo nada que ver con el PP, ni estoy buscando el voto para el PP.

Me parece que la oposición no está siendo una gran oposición, y me parece que el señor Feijóo está de lado, me sentiría mucho más a gusto con un Feijóo más directo, y en este momento más agresivo y más contundente", ha comenzado diciendo.

Manifestación en Plaza de España

Los nombres válidos según víctor de aldama

En cuanto a personas que considera válidas en el ámbito político, asegura que "tendría que haber un partido o alguien que trajera sangre nueva, y de todos los partidos, porque creo que hay gente muy válida como el señor Page en el PSOE, como la señora Ayuso y Cayetana en el PP, o como el señor Abascal en Vox".

Por último, ha vuelto a poner el foco en el PP: "Yo creo que lo que tenemos en este momento de oposición, a mi parecer, que no entiendo, de política, no vale, o por lo menos no está sirviendo de nada. No sé qué está haciendo la oposición con todo lo que ha salido, votando a favor de cosas que vota el PSOE y haciendo lo que están haciendo".