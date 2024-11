Iker Jiménez se pronuncia sobre las polémicas informaciones que recibió sobre el parking de Bonaire: "Con todos mis respetos"

El periodista Iker Jiménez pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre la polémica que ha protagonizado con las informaciones trasladadas en su programa 'Horizonte' sobre el parking de Bonaire tras el paso de la DANA.

Al comienzo de su intervención, dice que se encuentra un poco asombrado por todo. "Estoy muy fuerte. Aprendo de la condición humana, de la valentía y de la cobardía", reflexiona.

En concreto, en las primeras horas posteriores a la DANA, en el programa de Jiménez, informan de que han escuchado unas conversaciones en las que afirman que el parking del Centro Comercial Bonaire es un infierno y que podría haber algunos cadáveres.

Respecto a esa secuencia, explica que la clave es irse un poco atrás en el tiempo para entender cómo se produjo todo.

"A menos de 48 horas de la DANA, decido irme allí. Y te voy a contar un secreto. La cadena prepara unos sets. Pero a mí me quedaban lejos. Intuía que, al otro lado de Paiporta, donde no había luz, iba a encontrar la verdad", cuenta Iker Jiménez a Carlos Herrera.

Encontró que, a tres minutos de conectar, encontraron una luz. Donde no había nada. "Nos permitieron enchufar una antena. 'Horizonte' narra las tiendas devastadas, gente por las ventanas pidiendo agua y ayuda. Torres de cuatro, cinco, seis coches. Y, un poco antes, incluso Defensa dijo que no había podido llegar el Ejército. Yo entiendo que el contraste generó mucho malestar".

A partir de ese momento, Jiménez se encuentra con muchos problemas. "Veía algo que era increíble. La indignación iba subiendo".

Respecto a la polémica del parking y a esas informaciones, asegura que le llegaron por "cuatro fuentes diferentes que tenían que ver con los que custodiaban el parking y entraban. Con los forenses. Eran fuentes o que nos engañaron a varios, o algo ocurrió. Nos decían que había cuerpos. Lo hicieron también con otros medios".

EFE Bomberos y Policía Nacional continúan en los trabajos de achique y búsqueda en el parking de Bonaire en Aldaia, Valencia

Matiza con Carlos Herrera que el error vino por un tuit suyo personal, no en 'Horizonte'. "Hablamos de que nos habían informado de que habían aparcado 700 vehículos. Y, a partir de ahí, empieza una especie de aquelarre".

Esa furia que se genera, lo asocia Iker con "ese inicio. Yo no tenía que haber emitido ahí. Quería ver el otro lado. Lo que se emitía, con todos mis respetos. Parecía un spot. Un jueves, de 11 a 1 y media de la madrugada, estuve con un micrófono en un mundo irreal".

Le contaban los vecinos, "como habían entrado a robar con cadáveres dentro de los coches. Se produjo la rebelión de los balcones y hablaban. Todo eso se emite".

"algunos se han olvidado de que el periodista está para molestar"

Por eso, cree "que el contraste de lo que nos querían contar, no tenía nada que ver. Y algunos les ha debido molestar. Algunos se han olvidado de que el periodista está para molestar".

El periodista, por otro lado, reivindica que "se me empezó a decir que había cientos de muertos. Me quedé alucinado con lo que está pasando. Y, repentinamente, un compañero de mi equipo... sin yo saberlo, había recopilado todo lo que había pasado en el dichoso parking".

Iker Jiménez asume que cometió algún que otro error durante la cobertura, como el tuit "y me entró indignación porque la sensación que tengo es que se despierta algo. El editor me da un vídeo. En plena tormenta. 600-700 artículos dándome 'palos' en distintos medios'. Juan hace ese vídeo, lo que veis en redes sociales, y es sencilla quién, cómo y de qué forma se informó sobre el parking. Ese vídeo va camino de los 8 millones de visualizaciones".

Iker Jiménez incide en que informó como pudo en plena tragedia.

De hecho, indica que "hay un momento en el vídeo que, como os decía, esta misma gente que ha mal informado, con otras fuentes ha sido imposible volver a contactar. Los medios me empiezan a atacar solamente a mí y, algún que otro profesional, dicen que hay que presionar al Gobierno para que no metan publicidad institucional o de cualquier tipo en Mediaset. Eso no lo he visto en mi vida".

Concluye su charla con Carlos Herrera diciendo que la gente reaccionó de un modo extraordinario "porque se ha conseguido el efecto contrario y la gente sabe que no puede equivocarse".