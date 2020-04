Herrera desvela el motivo por que el Gobierno está ahora tan preocupado por los bulos en redes y antes no

Herrera ve "una clara tendencia a aprovechar una situcion de excepcionalidad por enfermedad para intentar amordazar las opiniones críticas contra el Gobierno". ¿Y por qué ahora el Gobierno está tan nervioso con los bulos difundidos en redes sociales y antes no? El comunicador da la respuesta: "Porque hasta ahora la izquierda contaba con el monopolio del discurso del odio en las redes sociales y cuando se denunciaban a personajes como a Valtonic o los que humillaban a las víctimas de ETA, a los que celebraban la muerte de un torero, a los que injuriaban al jefe del Estado, entonces no hacíais nada ni os preocupábais de nada. La sagrada libertad de expresión. Cuando los independentistas catalanes mentían y mentían en las redes denigrando sistemáticamente a nuestro país tampoco decíais nada, tampoco monitorizábais nada. Ahora cuando se ha roto el monopolio de la extrema izquierda en las redes es cuando os asustáis. A los usuarios de las redes no le podéis dar 15 millones para que sigan vuestras consignas", ha resaltado.