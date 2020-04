Herrera destapa las trampas que Sánchez no ha querido contarte sobre el plan de desescalada

Pedro Sánchez presentó este martes lo que su gobierno considera el camino hacia la "nueva normalidad". Un plan de desescalada que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia de coronavirus. Dicho plan de desescalada ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso. Una opinión que comparte Carlos Herrera. El comunicador, además, ha desvelado este miércoles en su monólogo las trampas que encierra este plan de desescalada.

"Habrá que estar muy pendientes para evitar rebrotes porque saldremos a la calle sin saber si estamos infectados. Y ojo porque la culpa será de usted, no del Gobierno. Esto más que un plan es una improvisación. Es una carcasa con poca materia orgánica. Un boquete de ambigüedades para que parezca que están haciendo muchas cosas y se distraiga del convencimiento general de lo mal que han gestionado todo", ha comenzado diciendo Herrera. Para él, este plan "traslada a los ciudadanos la responsabilidad de que funcione o no". "El tipo que lleva mes y medio confinado sin que le hagan un test o haya podido comprar una mascarilla, ahora podrá salir a la calle a hacer casi todo pero con una farragosa organización. Sin saber si está contagiado, si lo está el de al lado... Y asumiendo él la responsabilidad de repuntes. Y ante una enfermedad de la que aún no sabemos por qué ha golpeado tan duro a España, mucho mayor que a otros países", ha contado Herrera.