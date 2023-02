En 'Herrera en COPE' hablamos con Julián Jociles, dueño de una tienda de reparación de electrodomésticos

¿Reparar o comprar? ¿Reutilizar o tirar? ¿Reciclar o seguir tirando? Te pongo un ejemplo. Compraste un microondas por 80 euros. Se estropea y la reparación, te dice el técnico que te cuesta 62’80 euros ¿Qué hacemos? ¿Lo reparamos o compramos uno nuevo?

Este es el dilema al que nos hemos enfrentado una y otra vez en los últimos tiempos ¿Nos merece la pena invertir en la reparación? Vamos a buscar respuestas esta mañana en 'Herrera en COPE' y lo vamos a hacer de la mano de los especialistas en este asunto. Los técnicos recomiendan reparar los electrodomésticos en un 90 por ciento de los casos, porque suele merecer la pena el arreglo.

Hace un par de días, nos llamó Ginés para contarnos que se le acababa de estropear el frigorífico. Uno de esos grandes, buenos, potentes. Bien, pues según el técnico que fue a su casa, no había manera de repararlo. Según cuenta el propio Ginés en 'Herrera en COPE', le dijeron que "era un problema de la placa base y la placa de ese frigorífico ya no se hacía. Me dijeron de un sitio que repara placas bases de electrodomésticos en el municipio sevillano de Camas. Me he quedado encantado, porque por 80 euros me han arreglado el frigorífico".

Encontrar la pieza adecuada para el arreglo, ese gran misterio que acompaña a la humanidad desde hace décadas. Y eso que ahora la ley obliga a todos los fabricantes, desde hace un año, a tener y guardar piezas de repuesto para todo, durante al menos 10 años.