Herráiz: “La estrategia de Sánchez es acorralar a Pablo Iglesias y a su núcleo duro”

Muy buenos días, les saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo que hacemos este programa que te acompaño hasta la 13 horas. Hemos abierto las ventanas a las 6 y en este trayecto de 7 horas, a las 10 daremos el testigo Agustín Bravo.

No hace falta decirte que hemos cambiado de mes y ¿qué tiempo vamos a tener en este primero de agosto?, va a ser un día muy parecido al del miércoles, tiempo inestable en el norte sobre todo en la primera mitad del día donde no se descartan chubascos y tormentas de cierta intensidad. Esta es la tónica de los últimos tres días en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco y ¿qué vamos a tener el resto?, pues apenas cambios: se van las nubes en esa parte del Mediterráneo donde llovió ayer en Alicante, Murcia, en Almería; así que eso va provocar en esta zona del Mediterráneo un ascenso de los termómetros.

Hoy va a ser una jornada todavía de mucho movimiento en las carreteras, si eres de los que cumples las normas de circulación siempre no tienes que preocuparte en absoluto, pero si alguna vez te despiertas esto te interesa: desde hoy jueves los drones que te vigilan desde el aire van a comenzar a multar, no es la primera vez que nos han podido multar desde el aire porque desde hace años hay un total de 12 helicópteros Pegasus que te van siguiendo desde arriba, que vigilan nuestras carreteras y que controlan entre tantas cuestiones el exceso de velocidad. Ahora los drones van a vigilar aquellos tramos donde el riesgo de accidentes es mayor, van a estar volando por carreteras donde circulan muchos ciclistas, por ejemplo, para ver si los conductores cumplen la norma distancia mínima.

En las cuestiones del Gobierno hay novedades aunque sean mínimas, llevamos dos o tres días pedaleando sobre la fórmula que puede desbloquear la situación política y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha movido ficha, lo ha hecho su manera eso está claro, pero a una semana después de la investidura fallida ha comenzado una campaña para recabar apoyos en torno a esa vía portuguesa que les venimos hablando. Por si es la primera vez que lo escuchas esto de la vía portuguesa, el objetivo de Sánchez pasa por conseguir un gobierno similar al de Portugal, es decir Ejecutivo monocolor pero con acuerdos de programa con otros partidos, es la llamada jerigonza del Gobierno luso. La combinación allí, hay que decirlo, es más sencilla porque directamente no hay ni independentistas ni tampoco nacionalistas, el único nacionalismo es el portugués y los acuerdos pasan por la relación uno, entre los socialistas portugueses y el bloque de izquierdas; dos, los socialistas con los verdes y tres, los socialistas con los comunistas y es el deseo de Pedro Sánchez, deseo que desde que se planteó a principio de semana no ha parado de recibir el ‘no’ como respuesta de los que realmente mandan en Podemos: Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique que no se bajan de su pretensión que no es otra que un gobierno de coalición con la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros.

¿Cuál es la novedad de las últimas horas? pues la estrategia de Sánchez pasa por bordear ese ‘no’ sumando colectivos de izquierdas cuanto más mejor que apuesten por la vía portuguesa, es decir, acorralar a Pablo Iglesias y a su núcleo duro y dejarles en evidencia si es que no se bajan el carro. Si les convence seguirá en solitario en Moncloa y si no les convence el discurso con el que el PSOE se presentará a las elecciones del 10 de noviembre es el de un partido que lo intentó ante la cerrazón de los líderes de Podemos, de este modo esperaría así arañar esos miles de votos de todos esos desencantados de Podemos por no permitir un gobierno de izquierdas. Pedro Sánchez lo que quiere es lavar su imagen por lo que pasó en la investidura fallida y ya digo prepararse sobre todo prepararse para lo que pueda venir. Por eso sacarte de dos folios y medio que ha enviado a la militancia del PSOE y lo que vamos a ver en los próximos días son reuniones con colectivos de todo tipo fuera de la política pero de izquierdas y próximos a la izquierda, ahí van a estar los ecologistas, van a estar los sindicatos, van a estar las asociaciones feministas y dice Sánchez que se va a implicar personalmente, así que no descarten ver al propio presidente en esos encuentros. Esta carta en la que el presidente desvelaba lo que ya se sabía pero puesto en bonito, se filtraba a media tarde y es lo que vienen defendiendo los ministros durante los últimos dos-tres días, la última la portavoz Celáa que recibía de forma inmediata la respuesta vía Twitter de Pablo Echenique y la respuesta sigue siendo ‘no’. Ven esa maniobra una estrategia para negociar nada y escribía a Echenique que es una forma de acaparar 100% el poder quedando con las manos libres para poder pactar con la derecha cuando quiera, su apuesta sigue siendo la de un gobierno de coalición.

En el Partido Popular ¿qué? pues en el PP han comenzado a andar con una nueva dirección y también con estrategia renovada, bueno de lo que haga o no haga Sánchez con Podemos no entran demasiado pero sí que han comenzado a prepararse para un nuevo escenario electoral en otoño. No es la primera vez que se habla de esa unión entre fuerzas de centro derecha para concurrir juntos a las elecciones, sobre todo en aquellas circunscripciones pequeñas en las que con la dispersión del voto se complica conseguir un escaño. El modelo en el que se fijan es el de Navarra, con esa coalición Navarra Suma entre Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos; y lo ponía sobre esta misma mesa de ‘Herrera en COPE’ la nueva portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En Ciudadanos les han respondido que lo de Navarra es específico de Navarra y que se vayan olvidando de esa gran coalición a nivel nacional. El resultado de Navarra fue bueno para esa coalición Navarra Suma, de hecho sacaron casi el doble de diputados que el PSOE que fue la segunda fuerza, sin embargo los socialistas navarros ya saben que han preferido a los nacionalistas vascos y a Bildu, un acuerdo que deja a Sánchez y al PSOE en evidencia y que se va a concretar entre hoy jueves y mañana viernes. Por la mañana comienza el pleno de investidura que gracias a la abstención de Bildu va a llevar a la socialista María Chivite a la presidencia de la Comunidad Foral.

Y escucha bien esta historia que solo la magia de la radio puede conseguir, te voy a poner en situación: desde hace semanas te venimos contando la falta de seguridad que hay en Barcelona, no es nuevo que la política de seguridad del equipo de Ada Colau ha sido un auténtico desastre. Durante muchos años se ha levantado tanto la mano que ahora se están viendo las consecuencias, haciendo la vista gorda con los manteros provocó un problema no solo con los comerciantes y luego relajando la presencia de policía en la calle ¿qué ha pasado? lo que tenía que pasar que aumentado la delincuencia. Los que vamos habitualmente a Barcelona y hemos visto que ha crecido sensación de inseguridad, y esta semana se han reunido Colau y el presidente Torra aunque lo único que han hecho es tirarse los trastos a la cabeza, la Generalitat acusado alcaldesa de relajar la seguridad y él les dice que lo que tiene que hacer es poner más Mossos en la ciudad, así tirándose los trastos no se solucionan los problemas, todo lo contrario, vaya por delante, porque lo que vamos a contar es importante, vaya por delante que desde aquí jamás hemos aplaudido iniciativas ciudadanas que se organizan ante la falta de seguridad, esa una labor que debe realizar la Policía y la Guardia Civil, pero como existen esas brigadas ciudadanas en pueblos y también en ciudades se lo contamos. Una de ellas está en Barcelona, fundamentalmente en el metro, y atentos al magia de la radio: aquí en ‘Herrera en COPE’, Jon Uriarte estaba hablando con Eliana que es una de los miembros de la patrulla antirrobos del metro de Barcelona, en este momento mientras hablaba con Uriarte presenció un intento de robo en directo.