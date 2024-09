Gustavo de Arístegui, diplomático, sobre Venezuela: "Denunciamos que haya triunfado la represión y las amenazas de muerte"

Repasamos este martes en 'Herrera en COPE' los tres asuntos de índole internacional con más repercusión, y lo hacemos de la mano de Gustavo de Arístegui, político y diplomático. El primero de ellos, el asunto de Venezuela y el exilio de Edmundo González a nuestro país.

A su juicio, "es imposible que un avión militar español aterrice en ninguna parte sin permiso". De hecho, considera que "si un avión militar aterriza en Venezuela, Venezuela querrá saber por qué", por lo que sí considera que hubo un acuerdo entre el gobierno de Maduro y el español para traer a González Urrutia a España.

"Nos congratulamos de que Edmundo haya podido salvar la vida y la libertad, pero no podemos dejar de denunciar que haya triunfado la represión y las amenazas de muerte", ha agregado.

"Aquí hay un blanqueo del régimen chavista dividiéndolo en dos partes: cuando vivía Chávez y ahora. Hacer esto es blanquear este régimen cambien. El régimen execrable, que es el régimen chavista, lo diseña y construye Hugo Chávez Frías. Todos estos son escándalos extraordinarios y que nos choca extraordinariamente también que este régimen execrable haya sido blanqueado diciendo que es distinto a Hugo Chávez de Maduro. Es exactamente lo mismo, solo que este es un esperpento, y aquel era un hombre hasta simpático y carismático, pero no menos brutal y no menos sanguinario. El que este sea ridículo y esperpéntico no lo hace peor. Es lo mismo, es igual de sanguinario", ha opinado Arístegui.

LA CARRERA PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS

Esta madrugada, Kamala Harris y Donald Trump medirán sus fuerzas en un debate emitido en televisión. A juicio del diplomático, "los debates electorales no cambian el resultado de las elecciones hasta que lo cambian" y el que diga que "los debates no lo cambian, que se lo pregunten a Biden, que está fuera de la carrera presidencial por su lamentable presentación en el debate contra Trump; perdió porque se le fue la olla".

EL VIAJE DE PEDRO SÁNCHEZ A CHINA

En último lugar, Arístegui ha sido preguntado por el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, donde se ha reunido con el presidente Xi Jinping, quien ve muchos peligros al ignorar "el papel importante y desestabilizar que la actual China tiene en el mundo, un papel extraordinariamente expansivo, agresivo y que además no lo disimula".

A su juicio, estamos entrando "en fase de una nueva Guerra Fría", no como la que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, "sino multidimensional".

"Están los nuevos tipos de guerra, las guerras físicas, la amenaza de guerra clásica como la de China contra Taiwán, pero están las amenazas híbridas, la utilización del terrorismo que hace el régimen iraní, pero China ejerce una presión sobre el mundo occidental y sus adversarios a través de la guerra inversora, arancelaria y comercial", ha explicado.