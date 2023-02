Gustavo de Arístegui analiza en 'Herrera en COPE' las consecuencias de la guerra de Ucrania

No podemos olvidar en este conflicto a China que “entiende perfectamente que Estados Unidos y Occidente, con Estados Unidos la cabeza no es un adversario, no solo es un rival es un enemigo”, al igual que en Estados Unidos “se está diciendo claramente que China es el enemigo del futuro”, destacando que “en este momento el Ejército Popular chino ha pasado de ser un elemento central para mantener la paz y la estabilidad estructural dentro del país a ser una fuerza con capacidad de proyección al espacio exterior”