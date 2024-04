Gonzalo Sendín y 'El Mesón de Gonzalo' de Salamanca, en Herrera en COPE

Con 77 años de historia, el restaurante salmantino “El Mesón de Gonzalo” ha convertido en uno de los clásicos imprescindibles de la ciudad gracias a su apuesta por la tradición a la que ha sabido aportar buenas dosis de actualización.

Gonzalo Sendín, tercera generación de la familia fundadora, ha pasado este lunes por Herrera en COPE para hablar de gastronomía.

El propietario de “El Mesón de Gonzalo” ha explicado que “mi padre fue quien hizo grande la casa y desde hace 12 años lo regento yo con la ayuda de mi hermana y un maravilloso equipo”

Gonzalo ha reconocido a Alberto Herrera que “mis padres no querían que me dedicase al mundo de la hostelería. No reniego de este oficio, pero es un oficio muy duro en el que renuncias a muchas cosas personales”

Sobre cómo llevaba su padre y cómo regente ahora el Mesón, Gonzalo Sendín ha explicado que “antes lo único que importaba era el trato y el plato. Ahora es todo hay que 'vivir la experiencia'. Estamos en una de la salidas de la plaza mayor, hemos renovado el local. Pero permanecen los valres que me inculcó mi padre en el trato al cliente”.

Por último, Gonzalo ha recalcado la filosofía de Mesón Gonzalo: “Lo imporante no es que venga el cliente, si no que vuelva”