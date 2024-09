El gesto que no debes pasar por alto si sufres dolores de cabeza frecuentes: "Razonable"

Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, parálisis facial, desmayos. Estos son algunos de los síntomas que afectan todos los días a millones de personas en nuestro país y fuera de él también.

Toni Martínez, la voz de la publicidad aquí en 'Herrera en COPE' conoce, por desgracia lo que es realmente un dolor de cabeza. Nos contaba que ahora mismo no lo padece gracias a su neurólogo, que dio con el tratamiento adecuado.

Lo cierto es que se calcula que cinco millones de personas en España tienen migrañas y casi la mitad de ellas están sin diagnosticar. Además, un millón y medio tienen esta dolencia más de 15 días al mes. Y teniendo que ir a trabajar y con niños.

Migraña

Pensamos que, un dolor de cabeza no tiene importancia, que no pasa nada, que te tomas algo y esto pasa, y no hay que olvidar que es la principal causa de discapacidad entre adultos menores de 50 años.

Y más del 50% de las personas que la padecen, además, presentan un grado de discapacidad grave o muy grave.

Pero es que a pesar de ser tan incapacitante, casi la mitad de las personas, más de un 40%, no tienen un diagnóstico. Acudimos a un experto en 'Herrera en COPE' para hablar más detenidamente sobre este asunto. Es el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología.

Al comienzo de su intervención, ha indicado que el diagnóstico "es algo sencillo, porque está basado en síntomas, no hace falta hacer pruebas, no hace falta hacer análisis, ni estudios de resonancia magnética, ni nada complejo".

El facultativo también ha enumerado los síntomas más habituales. "Cuando una persona tiene un dolor que siempre aparece del mismo modo, que hay antecedentes familiares y que afecta la mitad de la cabeza, con náuseas, vómitos y que tiene sensibilidad a la luz y al ruido, tiene una migraña".

El diagnóstico, incide, "es la clave para iniciar el tratamiento adecuado que elegimos los expertos para cada persona dependiendo de sus características"

La migraña, explica el experto, es mucho más frecuente en mujeres y "la llegada del periodo menstrual en la mujer hace que el número de personas que tienen migraña aumente mucho porque los cambios hormonales son un desencadenante muy frecuente de dolores de cabeza". La clave está en que "hay personas que poquito a poco aumenta el número de días de dolor de cabeza y el dolor se puede volver crónico".

"lo razonable es acudir al médico primero"

Por otro lado, el consejo que da Irimia en los micrófonos de 'Herrera en COPE' es que tienen que ir al médico porque "cuando una persona tiene crisis de dolor de cabeza que son incapacitantes o bien que ve que están aumentando mucho en frecuencia, lo razonable es acudir al médico, primero, para tener un diagnóstico de certeza de cuál es el tipo de dolor que tiene y lo segundo es iniciar un tratamiento adecuado para su situación".

Los avances médicos dan esperanza a las personas que sufren migrañas porque, en los últimos años, "se han hecho grandes avances en cuanto al conocimiento de por qué se producen las migrañas y se ha detectado que las personas con migraña durante las crisis tienen una proteína elevada en la sangre que se denomina por sus siglas, se llama CGRP, y se han diseñado unos tratamientos para bloquear esa proteína".

Por último, indica Irimia que "dolor de cabeza tiene el 90% de la población. La mayor parte de los dolores de cabeza se corresponden con una cefalea tensional, un dolor asociado a una circunstancia puntual que ha descansado peor la persona, que tiene más estrés y, muchas veces, esos dolores de cabeza mejoran de forma espontánea. El tomar algún analgésico de forma puntual no es malo, el problema está en que cuando una persona está continuamente consumiendo analgésicos".