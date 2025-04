La fórmula de una madre de 7 hijos para que las pantallas no entren en su casa ni desarrollen una dependencia en la familia: con este simple gesto

Ábrete una ventana a la sociedad y dime qué ves. En las calles ya no hay niños jugando al escondite, ni pelotas rebotando en las aceras, ni risas que llenan los portales. Hemos dejado de escuchar el sonido del juego.

Y eso, aunque parezca menor, tiene consecuencias profundas. Esta semana se ha estrenado la miniserie británica Adolescencia, que ha causado impacto. Un niño de 13 años es arrestado por el asesinato de una compañera. Se habla de códigos mediante las RRSS, de falta de comunicación, de lo que hacen nuestros hijos en un cuarto. La serie apunta hacia un mundo donde la infancia se ha encogido, se ha vuelto tensa, alienada, tecnificada... sin juego.

Isabel es madre de 7 hijos. Cree en el juego como base de la vida y alejar las pantallas todo lo que pueda, de momento. Con ella, hablamos sobre este asunto en 'Herrera en COPE'.

Al comienzo de su intervención, ha explicado cómo gestiona el tema de las pantallas en casa. Asegura que hay esperanza y "no es que haya niños en la calle. Es que no hay tantos niños. Está surgiendo un movimiento conservador. De padres y madres que retrasamos el uso de las pantallas. Nosotros no tenemos tablets, videojuegos, la televisión no se ve de lunes a viernes. Mis hijos mueren por jugar en la calle".

"SI TÚ LES DAS UNA PANTALLA DESDE EL PRINCIPIO, CREAS UNA NECESIDAD"

Esta madre cuenta, por otro lado, que a partir de cierta edad lo tienen más difícil lo de jugar fuera de casa. La meta que tienen es darles el móvil a los 18. ¿Y cómo se le explica a una adolescente que ella es la única que no tiene móvil en su entorno? Dice que "si tú les das la pantalla desde el principio, Creas una necesidad. Pero si no se lo das, no se la creas. Una de mis hijas devora libros. Tienen unos entretenimientos que no les ha hecho falta la pantalla".

Isabel dice que tiene "5 hijos varones y juegan muchísimo al fútbol. Y al balón y a correr. El escondite. Cuando llueve, se embarran".

Tanto ella como su marido tratan de dar ejemplo. Nada más que tienen los móviles. Y, cuando llegan a casa, se lo quita. Después de cenar, han creado la costumbre que "cada uno coge un libro. Y a leer un rato. Es una manera de que todos hagamos lo mismo".

Por último, Isabel asegura que sus niños "no es que no quieran ver el móvil. Claro que sí. Y si les pongo la tele, tengo que luchar por lo que ven. Es una tendencia que hay en ellos y por eso hay que educarles".